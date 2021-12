KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (December 29, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Thin Too Disc. Alpine Marine 28-12-2021 Chemical Services OP-2 M.T Karachi Disc. Mogas PNSC 27-12-2021 B-2 Horin Disc Eastwind 28-12-2021 Trader Chemical Shipping Company B-6/B-7 Long Beach Disc. Load Riazeda 27-12-2021 Trader Containers Pvt. Ltd B-8/B-9 Oel Disc. Load East Wind 28-12-2021 Kedarnath Container Shipping Company B-10/B-11 New Disc. Yellow Alpine Marine 22-12-2021 Wavelet Soya Bean Services B-11/B-12 Luzon Load Crystal Sea 27-12-2021 Clinkers Services B-14/B-13 Bordo Mavi Disc. Wheat Asia marine 25-12-2021 B-14/B-15 Flc Harmony Load Clinkers Crystal Sea 28-12-2021 Services B-16/B-17 Cuma Disc. Ocean 16-12-2021 Canola Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24/B-25 Blue Load Ocean 28-12-2021 Akihara Cement Services B-25 Kota Load Crystal Sea 29-12-2021 Padang Cement Services B-26/B-27 Ym Disc. Load In Shipping 28-12-2021 Excellence Containers Pvt. Ltd ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Alpine 28-12-2021 Disc. Mogas Trans Maritime Persefone Pvt. Ltd Kota Naluri 28-12-2021 Disc. Load Pacific Delta Container Shipping Thorswind 28-12-2021 Disc. Load Diamond Shipping Container Services Lian Yang Hu 28-12-2021 Disc. Mogas Gac Pakistan ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Frona 29-12-2021 D/45000 White Spirit - Al Shaffiah 29-12-2021 D/16395 Chemical - M.T Quetta 29-12-2021 D/72000 Crude Oil - Ever Dainty 29-12-2021 D/L Container - Star Cleo 29-12-2021 D/51340 Rock Phosphate - Grace 29-12-2021 L/33930 Clinkers - Dm Jade 30-12-2021 D/3500 Ethanol - Jo Redwood 30-12-2021 D/55000 Mogas - Bw Kronborg 30-12-2021 D/57000 Mogas - Al Salam Ii 30-12-2021 D/45000 Jet Oil - Hyundai Bangkok 30-12-2021 D/L Container - Lorentzos 30-12-2021 D/30029 General Cargo - ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Alpine Persefone 29-12-2021 Tanker - Kota Naluri 29-12-2021 Container - Thorswind 29-12-2021 Container - Lian Yang Hu 29-12-2021 Tanker - Trf Kirkenes 29-12-2021 Tanker - Liberty Peace 29-12-2021 Car Carrier - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Liberty Gen. Cargo Sea Hawk Dec. 28, 2021 Harvest MW-2 Argo-1 Steel coil Ocean World Dec. 28, 2021 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Star Fighter Coal Ocean Services Dec. 27, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT UACC Shams Soya Bean oil Alpine Dec. 28, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Marsk Pak Dec. 28, 2021 Harford ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Pak Dec. 28, 2021 Charleston ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Savger Gas oil Alpine Dec. 28, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Diamantina Soya bean Alpine Dec. 19, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Al-Thakhira LNG G.S.A Dec. 28, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Glory Harvest LPG Pak Liner Dec. 28, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Gas Amazon LPG M. Int’l Dec. 28, 2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Seago Piraeus Containers Marsk Pak Dec. 29, 2021 Nord Bering Coal Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Maersk Harford Containers Marsk Pak Dec. 29, 2021 Liberty Harvest Gen. Cargo Sea Hawk -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Hina Containers MSC Pak Dec. 29, 2021 Al-Safliya LNG G.S.A -do- Serene Theodora Coal Ocean World -do- Asphalt Express Bitumen Trans Trade -do- Alicia Wheat Asia Trade Waiting for berths Bulk Venus Soya Bean Alpine - Aristar Chos Mogas Alpine - Norstar Integrity Gas oil Trans Marine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CMA CGM Butterfly Containers CMA CGM Dec. 30 2021 Maersk Nile Containers Marsk Pak -do- MSC Emily Gen. Cargo MSC Pak -do- =============================================================================

