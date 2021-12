KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (December 6, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc. PNSC 05-12-2021 Shalamar Crude Oil OP-2 Sunrise Disc. Alpine Marine 04-11-2021 Mogas Services B-1 Ct Frontier Disc. Alpine Marine 06-12-2021 Chemical Services B-5 Annita Load Rice Ocean 05-12-2021 Services B-6/B-7 Talassa Disc. Load Rahmat 05-12-2021 Container Shipping B-8/B-9 Mol Disc. Load Ocean Network 06-12-2021 Generosity Container Express B-10/B-11 Flag Filia Load Ocean 05-12-2021 Clinkers Services B-12/B-11 Aviona Disc. Wheat Trans 03-12-2021 Maritimes B-13/B-14 Aruna Load Sea Trade 01-12-2021 Ece Clinkers Shipping B-15/B-14 Hc Jana Disc. Gac Pakistan 01-12-2021 Rosa Flours Pvt. Ltd B-16/B-17 Sound Disc. Soya East Wind 27-11-2021 Young Bean Seeds Shipping Company Nmb-1 Mobin Load Rice N.S Shipping 19-11-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20 Gulf Star Disc. DAP Sirius Logistic 05-12-2021 B-24 Chemroute Disc. Alpine Marine 06-12-2021 Oasis Base Oil Services B-29/B-28 Teera Bhum Disc. Load Cosco Shipping Container Lines Pakistan 05-12-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Nikos P Disc. Load Riazeda 06-12-2021 Container Pvt. Ltd ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Captain 03-12-2021 Disc. Talc Powder Crystal Sea Haddock Services Tarlan 03-12-2021 Disc. Load Rahmat Shipping Container Pvt. Ltd ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Al Mahboobah 06-12-2021 D/10115 Wilhelsmens Chemical Ship Services Clemens 06-12-2021 D/L Container Ocean Network Schulte Express Pakistan Kota Nilam 06-12-2021 D/L Container Pacific Delta Shipping Ksl Huayang 06-12-2021 D/23585 General Legend Shipping Cargo & Logistic Aprilia 06-12-2021 L/35000 Talc Powder Project Shipping DM Emerald 06-12-2021 D/1500 Chemical - Bow Tungsten 07-12-2021 D/4500 Base Oil - Hyundai Jakarta 07-12-2021 D/L Container - YM Express 07-12-2021 D/L Container - ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Apnoia 06-12-2021 Tanker - Northern Dexterity 06-12-2021 Container Ship - Independent Spirit 06-12-2021 Container Ship - Worldera 1 06-12-2021 Clinkers - GSL Valerie 06-12-2021 Container Ship - Xin Qing Dao 06-12-2021 Container Ship - Thorwsind 06-12-2021 Container Ship - Berlin Express 06-12-2021 Container Ship - Jiu Hua Hai 06-12-2021 General Cargo - Nordmerkur 06-12-2021 Tanker - =============================================================================

