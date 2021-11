KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Thursday (November 18, 2021).

=========================================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER =========================================================================================================================== As on: 18-11-2021 =========================================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares =========================================================================================================================== Sherman Sec. Alfalah Sec. TRG Pakistan Ltd. 50,000 95.00 D.J.M. Sec. Optimus Capital 200,000 95.00 D.J.M. Sec. AKD Sec. 186,242 91.60 D.J.M. Sec. Time Sec. 300,000 95.00 D.J.M. Sec. MRA Sec. 5,000 95.00 Ismail Iqbal Sec. Optimus Capital 98,200 95.00 Ismail Iqbal Sec. Fortune Sec. 219,900 94.20 Ismail Iqbal Sec. JS Global Cap. 109,900 94.00 Ismail Iqbal Sec. Topline Sec. 100,000 94.00 Ismail Iqbal Sec. SAZ Capital 72,000 95.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,341,242 94.24 AKD Sec. D.J.M. Sec. Citi Pharma Limited 500,000 35.66 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 35.66 AKD Sec. D.J.M. Sec. TPL Corp Ltd. 500,000 20.55 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 20.55 AKD Sec. JS Global Cap. TRG Pakistan Ltd. 100,000 93.00 Zillion Capital Time Sec. 30,000 95.00 Zillion Capital Alfalah Sec. 50,000 104.25 Multiline Sec. SAZ Capital 50,000 95.00 AL Habib Cap. Mkt. NINI Sec. 157,500 97.00 AL Habib Cap. Mkt. Topline Sec. 9,500 95.00 AL Habib Cap. Mkt. MRA Sec. 21,000 94.00 AL Habib Cap. Mkt. Khadim Ali S. Bukhari Sec. 84,000 93.00 Best Sec. FDM Capital 19,500 103.25 Intermarket Sec. JS Global Cap. 150,000 93.00 FDM Capital Topline Sec. 10,000 95.00 Growth Sec. H. M. Idrees H. Adam 50,000 95.00 Dalal Sec. Topline Sec. 2,900 95.00 Dalal Sec. SAZ Capital 20,000 95.00 Alfalah Sec. BMA Capital 400,000 95.00 Alfalah Sec. Fortune Sec. 20,000 111.62 Alfalah Sec. JS Global Cap. 50,000 95.00 H. M. Idrees H. Adam JS Global Cap. 50,000 93.00 GMI Capital Sec. Topline Sec. 40,000 94.00 Adam Sec. SAZ Capital 22,500 95.00 JS Global Cap. BMA Capital 50,000 93.00 Interactive Securities Growth Sec. 12,000 97.00 Ample Sec. MRA Sec. 2,500 103.25 MRA Sec. Aba Ali H. Sec. 16,000 95.00 Insight Sec. Optimus Capital 15,000 95.00 Insight Sec. Alfalah Sec. 211,000 95.00 Insight Sec. Topline Sec. 50,000 94.00 Trust Securities JS Global Cap. 10,000 89.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,703,400 95.16 =========================================================================================================================== Total Turnover 4,044,642 ===========================================================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021