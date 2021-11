KARACHI: Electronic/credit of dividend warrants/bonus/right share certificates.

============================================================================================== Company Year Ended/Ending Dividend/Bonus Despatched/ Credit on ============================================================================================== Engro Fertilizer Ltd 31.12.2021 35% Interim Cash Dividend 05.11.2021 Meezan Bank Limited 31.12.2021 15% Interim Cash Dividend 05.11.2021 Orix Leasing Pakistan Ltd 30.06.2021 20% Final Cash Dividend 05.11.2021 Kot Addu Power Company Ltd 30.06.2021 35% Final Cash Dividend 05.11.2021 Modaraba Al-Mali 30.06.2021 3.7% Final Cash Dividend 05.11.2021 Shadab Textile Mills Limited 30.06.2021 05% Final Cash Dividend 05.11.2021 Nadeem Textile Mills Limited 30.06.2021 30% Final Cash Dividend 04.11.2021 S.S.Oil Mills Limited 30.06.2021 30% Final Cash Dividend 05.11.2021 Pakistan State Oil Company Ltd 30.06.2021 100% Final Cash Dividend 08.11.2021 Sindh Modaraba 30.06.2021 10% Final Cash Dividend 05.11.2021 Nishat Power Limited 30.06.2021 15% Final Cash Dividend 08.11.2021 D.G.Khan Cement Company Ltd 30.06.2021 10% Final Cash Dividend 08.11.2021 Fauji Foods Limited 2021 97.20% Right Share 08.11.2021 ==============================================================================================

