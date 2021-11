KARACHI: Electronic/credit of dividend warrants/bonus/right share certificates.

============================================================================================== Company Year Ended/Ending Dividend/Bonus Despatched/ Credit on ============================================================================================== KASB Modaraba 30.06.2021 4.8% Final Cash Dividend 02.11.2021 Orix Modaraba 30.06.2021 29% Final Cash Dividend 03.11.2021 Pakistan Petroleum Ltd 30.06.2021 30% Final Cash Dividend 02.11.2021 Sazgar Engineering Works Limited 30.06.2021 30% Bonus Shares 02.11.2021 Modaraba Al-Mali 2021 331% Right Shares 01.11.2021 Synthetic Products Enterprises Ltd. 30.06.2021 5% Final Cash Dividend 03.11.2021 Attock Cement Pakistan Limited 30.06.2021 40% Final Cash Dividend 02.11.2021 Artistic Denim Mills Limited 30.06.2021 20% Final Cash Dividend 03.11.2021 Century Paper & Board Mills Limited 30.06.2021 15% Bonus Shares 02.11.2021 ==============================================================================================

