KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (November 2, 2021).

============================================================================================ CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================================ As on: 02-11-2021 ============================================================================================ Member Company Turnover Rates Name of Shares ============================================================================================ Mayari Sec. Agha Steel Ind. 2,000 33.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 33.50 Fawad Yusuf Sec. Al Shaheer Corp. 500 14.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 14.00 Growth Sec. Amreli Steels Ltd. 200,000 43.09 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 43.09 Growth Sec. D.G.Cement 50,000 94.50 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 94.50 Growth Sec. Fauji Cement 375,000 21.54 Total/Weighted Avg. Rate 375,000 21.54 Adam Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 1,000 178.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 178.00 H. M. Idrees H. Adam Ghani Global Glass 1,000 17.10 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 17.10 M. M. M. A. Khanani Ghani Global Holding 5,000 32.80 M. M. M. A. Khanani Ghani Global Holding 5,000 32.70 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 32.75 B&B Sec. HI-tech Lubricant Lt 10,000 53.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 53.00 M. M. M. A. Khanani Hum Network Limited 1,500 8.22 M. M. M. A. Khanani Hum Network Limited 1,500 8.12 Khadim Ali S. Bukhari Sec. Hum Network Limited 30,000 7.02 Total/Weighted Avg. Rate 33,000 7.12 MRA Sec. Int. Ind. 2,000 179.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 179.00 Fortune Sec. Kot Addu Power Comp. 10,000 27.75 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 27.75 Fortune Sec. Lucky Cement 1,000 801.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 801.00 M. M. M. A. Khanani MCB Bank Ltd. 20 176.87 M. M. M. A. Khanani MCB Bank Ltd. 20 176.62 Total/Weighted Avg. Rate 40 176.74 FDM Capital Nat. Refinery 200 290.73 Total/Weighted Avg. Rate 200 290.73 D.J.M. Sec. Pak. Int. Bulk Termi 3,500 8.65 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 8.65 AKD Sec. Pioneer Cement 308,500 74.00 Total/Weighted Avg. Rate 308,500 74.00 H. M. Idrees H. Adam Service Fabrics 1,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 10.00 B&B Sec. Telecard 50,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 17.00 M. M. M. A. Khanani TPL Corp Ltd. 1,000 16.25 Brains Securities TPL Corp Ltd. 500 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 16.17 Ismail Iqbal Sec. TRG Pakistan Ltd. 2,542 129.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,542 129.00 ============================================================================================ Total Turnover 1,062,782 ============================================================================================

