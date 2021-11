KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (November 1, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc. PNSC 30-10-2021 Shalamar Crude Oil OP-2 Uacc Disc. Alpine Marine 28-10-2021 Consensus Mogas Services OP-3 Dalmacija - Highseas Shippi 31-10-2021 Pvt. Ltd B-1 Sc Disc. Alpine Marine 31-10-2021 Brilliant Chemical Services B-2/B-3 Caledonia Disc. Load Golden 31-10-2021 Container Shipping Lines Pvt. Ltd B-4 Kiveli Disc. Aaras Shipping 24-10-2021 Sugar Agencies B-6/B-7 Independent Disc. Load Riazeda 30-10-2021 Spirit Container Pvt. Ltd B-8/B-9 Mol Disc. Load Ocean Network 31-10-2021 Genersoity Container Express B-10/B-11 Diva Disc. WMA Ship 30-10-2021 DAP Care Services B-11/B-12 Cl Alice Disc. Rock WMA Ship 28-10-2021 Phosphate Care Services B-13/B-14 Belistamd Disc. M. Internationa 29-10-2021 Wheat Services B-14/B-15 Union Disc. General Legend Shipping Victory Cargo & Logistic 24-10-2021 B-16/B-17 Yasa Pembe Disc DAP WMA Ship 26-10-2021 Care Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21/B-20 World Era 6 Load Ocean 29-10-2021 Clinkers Services B-24/B-25 Pacific Disc. Ocean Pride 27-10-2021 Bulker Sugar Shipping B-26/B-27 Osaka Disc. Load Ocean Sea 31-10-2021 Container Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Shalamar 01-11-2021 Disc. Crude Oil PNSC ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Alpine Persefone 01-11-2021 D/55000 Mogas - Kota Naluri 01-11-2021 D/L Container - Diyala 01-11-2021 D/L Container - Castor Leader 01-11-2021 D/83 Vehicle - Phoenix Leader 01-11-2021 D/543 Vehicle - Kronos 02-11-2021 D/9000 Fuel Oil - ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Thorsky 01-11-2021 Container Ship - Mohar 01-11-2021 Cement - Arawana 01-11-2021 Palm Kernel Expeller - Dream Orchid 01-11-2021 Car Carrier - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Rising Rice Ocean World Oct. 31, 2021 Harrier MW-2 Vega Rice East Wind Oct. 27, 2021 Stetind MW-4 IVS Bosch Coal Ocean Service Oct. 27, 2021 Hoek ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Avalon Palm oil Alpine Oct. 29, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT APL New York Containers CMA CGM Oct. 31, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Flagship Mogas Marshal Oct. 30, 2021 Privet ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Lista Wheat Crystal Oct. 27, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chemroad Chemicals Alpine Oct. 31, 2021 Aqua ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Safmarine Ngami Containers Maersk Pak Nov.01, 2021 Diyala Containers Maersk Pak -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= APL New York Containers CMA CGM Nov.01, 2021 Flagship Privet Mogas Marshal -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Paola Containers MSC Pak Nov. 01, 2021 Long Beach Express Containers Happag -do- Mesaimeer LNG G.S.A -do- Wonder Vega Furnace oil Alpine -do- Sheng He Hai Coal Sino Trans -do- Xin Haitong-9 Coal Wilhemsen Waiting for berths Seacon-8 General cargo Asia Marine - Kanchanna Naree Steel coil Asia Marine - Liwa-V Gas oil Alpine - BW Clyde Gas oil G.A.C - Atlantis Furnace oil Alpine - Nakhal Silver Palm oil Alpine - Sea Ploeg Palm oil Alpine - Corona Palm oil Alpine - Sunbird Arrow Bitumen Trans Marine - FPMCP Ideal Mogas Transmarine - AMP Crystal Fertilizer Mackinnon - Bai Lu Zuo Gasoline Alpine - Aesop Condensate Alpine - Da Dan Xia Project Cargo Cosco - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Jasmine Containers MSC Pak Nov. 02, 2021 =============================================================================

