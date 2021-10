KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (October 18, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date OP-2 Torm Disc. Alpine Marine 16-10-2021 Arawa Mogas Services OP-3 M.T Disc. Pakistan Nation 18-10-2021 Quetta Crude Oil Shipping Corp B-5 Adventure Disc. Wilhelsmens 10-10-2021 Sugar Ship Services B-6/B-7 X-press Disc. Load X-Press Feeders 17-10-2021 Bardsey Container Shipping Agency B-8/B-9 Merry Star Disc. Load Rehmat 17-10-2021 Container Shipping B-11/B-10 Medi Load Crystal Sea 11-10-2021 Portland Clinkers Services B-11/B-12 Jabal Disc. WMA Ship 13-10-2021 Almisht Wheat care Services B-13/B-14 Ince Disc. Noble Shipping 15-10-2021 Beylerbeyi Wheat Services B-14/B-15 Maghna Disc. WMA Shipcare 14-10-2021 Sun DAP Services B-16/B-17 Cl Belle Disc Wheat General 09-10-2021 Maritime NMB-1 Marvan Load Rice N.S Shipping 29-09-2021 Line NMB-1 Mobin Load Rice N.S Shipping 29-09-2021 Line ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20/B-21 Sea Load Ocean 15-10-2021 Harmony Cement Services B-24/B-25 Prionas Disc Rock WMA Shipcare 17-10-2021 Phosphate Services B-28/B-29 Diyala Disc. Load X-Press 17-10-2021 Container Feeders Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Baltic Disc. Load Cma Cgm 17-10-2021 Bridge Container Pakistan Saptl-4 Cma Cgm Disc . Load Cma Cgm 17-10-2021 Rigoletto Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cma Cgm 18-10-2021 Disc . Load Cma Cgm Rigoletto Container Pakistan Diyala 18-10-2021 Disc. Load X-Press Container Feeders Shipping Merry Star 18-10-2021 Disc. Load Container Rehmat Shipping Baltic Bridge 18-10-2021 Disc. Load Container Cma Cgm Pakistan X-press 18-10-2021 Disc. Load Container X-Press Feeders Bardsey Shipping Agency Medi Portland 18-10-2021 Load Clinkers Crystal Sea Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Sea King 18-10-2021 D/9800 Chemical - Lian Gui Hu 19-10-2021 D/55000 Mogas - Hyundai Tacoma 18-10-2021 D/L Container - Gsl Valerie 18-10-2021 D/L Container - Hansa Roternburg 18-10-2021 D/L Container - Nikos P 19-10-2021 D/L Container - Vega Stetind 19-10-2021 L/40000 Rice - Cl Alice 19-10-2021 D/53540 Rock Phosphate - Asteris 19-10-2021 D/21029 General Cargo - Optimax I 19-10-2021 L/171 General Cargo - ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Bw Yangtze 18-10-2021 Tanker - Cornelia I 18-10-2021 Container Ship - Tarlan 18-10-2021 Container Ship - Spring Zephyr 18-10-2021 General Cargo - Independent Spirit 18-10-2021 Container Ship - AS Alva 18-10-2021 Container Ship - Grace 18-10-2021 Clinkers - Afra Laurel 18-10-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 At Middle Cement Global Oct. 14, 2021 Bridge MW-2 African Cement Global Oct. 14, 2021 Spoon MW-4 Pillion Coal Wilhelmsen Oct. 14, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak Oct. 16, 2021 Jalan QICT MSC Containers MSC Pak Oct. 16, 2021 Paola ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT CMA CGM Containers CMA CGM Oct. 17, 2021 Titus ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Pacific Mogas Alpine Oct. 17, 2021 Nafsika ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Al-Berta Wheat Evergreen Oct. 17, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Ruwais LNG G.S.A Oct. 17, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Diva Chemicals Alpine Oct. 17, 2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= CMA CGM Titus Containers CMA CGM Oct. 18, 2021 Melati Satu Palm oil Alpine -do- EXPECTED Departures At Middle Bridge Cement Global Oct. 18, 2021 Maersk Jalan Containers Maersk Pak -do- MSC Paola Containers MSC Pak -do- Diva Chemicals Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Silver Eburna Palm oil Alpine Oct. 18, 2021 Ultra Saskatoon Coal Ocean Service -do- Christina Ocean Rice Crystal -do- Elizabeth Steel coil Maritime Agency Waiting for berths Ru Yi Song Project Cargo Cosco - Han Yi Project Cargo Western - King Bird Arrow Bitumen Transmarine - Torm Sara Mogas Alpine - Jing Yu Zou Mogas Transmarine - Sunny Lynx Gas oil Wilhelmsen - Mega -I Palm oil Alpine - Nemo Furnace oil Alpine - Wonder Vega Furnace oil Alpine - Atlantis Furnace oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= General Levoli Chemicals Oct. 18, 2021 Samax Bridge Port Containers -do- Maersk Brooklyn Containers Maersk Pak -do- Maersk Columbus Containers Maersk Pak Oct. 19, 2021 MSC Denise Containers MSC Pak -do- MSC Charleston Containers MSC Pak -do- =============================================================================

