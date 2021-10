KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Wednesday (October 6, 2021).

================================================================================================================ MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================ As on: 06-10-2021 ================================================================================================================ Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================ Optimus Capital Multiline Sec. Octopus Digital Ltd. 50,000 66.00 Ismail Iqbal Sec. SAZ Capital 25,000 63.50 ASDA Sec. Arif Habib Ltd. 13,500 64.00 ASDA Sec. Darson Sec. 2,500 63.00 ASDA Sec. Intermarket Sec. 27,000 68.26 ASDA Sec. Standard Cap. Sec. 3,000 63.00 Habib Metro.Fin. Arif Habib Ltd. 5,000 64.00 IGI Finex ASDA Sec. 13,000 65.00 Bhayani Sec. M. M. M. A. Khanani 10,000 67.00 Fortune Sec. Adam Sec. 33,000 65.00 Next Capital First Street Capital 67,812 70.00 Multiline Sec. SAZ Capital 20,000 64.00 I. U. Kodvavi Sec. Intermarket Sec. 5,000 68.00 M. M. M. A. Khanani Intermarket Sec. 15,000 66.67 Darson Sec. MSMANIAR Financials 1,000 62.00 Intermarket Sec. Arif Habib Ltd. 9,500 64.00 Intermarket Sec. Aba Ali H. Sec. 5,500 63.00 Intermarket Sec. Maan Securities 17,500 65.00 FDM Capital BMA Capital 1,000 63.00 FDM Capital M. M. M. A. Khanani 500 66.00 Standard Cap. Sec. MRA Sec. 2,000 65.00 Adam Sec. Aba Ali H. Sec. 13,000 63.00 Adam Sec. MRA Sec. 20,000 63.75 Creative Cap. Sec. M. M. M. A. Khanani 1,000 65.00 Creative Cap. Sec. Pearl Sec. 500 60.00 Creative Cap. Sec. Apex Capital 1,000 65.00 Topline Sec. Arif Habib Ltd. 50,000 64.50 Topline Sec. JS Global Cap. 1,000 65.00 MRA Sec. Dawood Equities 1,000 63.00 MRA Sec. Intermarket Sec. 27,000 63.26 MRA Sec. Alfalah Sec. 1,000 55.00 MRA Sec. Foundation Sec. 500 55.00 MRA Sec. Adam Sec. 5,000 69.00 MRA Sec. JS Global Cap. 500 55.00 MRA Sec. Pearl Sec. 500 63.00 MRA Sec. M/s. Ktrade Securities 1,000 62.00 Adeel & Nadeem Sec. JS Global Cap. 500 65.00 Total/Weighted Avg. Rate 450,312 65.65 ================================================================================================================ Total Turnover 450,312 ================================================================================================================

