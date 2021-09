KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (September 30, 2021).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Fortune Sec. Aisha Steel Mills 4,000 24.20 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 24.20 Shaffi Securities D.G.Cement 3,000 102.35 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 102.35 K & I Global Dewan Cement Ltd. 273,000 0.69 Total/Weighted Avg. Rate 273,000 0.69 K & I Global Dewan Farooqe Motors 430,000 0.22 Total/Weighted Avg. Rate 430,000 0.22 AKD Sec. Engro Corporation 170,689 295.00 Fortune Sec. 442,273 274.50 Total/Weighted Avg. Rate 612,962 280.21 Intermarket Sec. Fauji Fert. 242,591 103.96 Total/Weighted Avg. Rate 242,591 103.96 Zafar Sec. Flying Cement Co. 10,000 18.50 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 18.50 A B M Securities Ghani Global Glass 20,000 19.20 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 19.20 Trust Securities Ghani Global Holding 10,000 39.51 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 39.51 JS Global Cap. Habib Bank Ltd. 1,000,000 107.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 107.50 Topline Sec. International Ind. 10,000 208.50 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 208.50 EFG Hermes Meezan Bank Ltd. 99,622 140.00 Total/Weighted Avg. Rate 99,622 140.00 BMA Capital National Bank Pak. 43,000 33.44 Total/Weighted Avg. Rate 43,000 33.44 Fawad Yusuf Sec. NetSol Technologies 9,500 123.78 Total/Weighted Avg. Rate 9,500 123.78 Alfalah Sec. P. S. O. 2 200.00 Total/Weighted Avg. Rate 2 200.00 BMA Capital Pace (Pakistan) Ltd. 300,000 8.12 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 8.12 Value Stock and Com. Pak Suzuki 15,000 267.05 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 267.05 BMA Capital Pakistan Petroleum 24,600 74.91 Total/Weighted Avg. Rate 24,600 74.91 Fawad Yusuf Sec. Pioneer Cement 500 84.60 Insight Sec. 300,000 84.50 Total/Weighted Avg. Rate 300,500 84.50 K & I Global Sazgar Engg. 25,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 10.00 EFG Hermes Systems Ltd. 200 727.50 Total/Weighted Avg. Rate 200 727.50 Sherman Sec. Telecard 1,000 17.40 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 17.40 Fawad Yusuf Sec. TPL Corp Ltd. 1,500 22.09 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 22.09 A B M Securities Treet Corp. 1,000 39.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 39.50 RAH Sec. TRG Pakistan Ltd. 80,000 157.00 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 157.00 =========================================================================================== Total Turnover 3,516,477 ===========================================================================================

