ANL 20.09 Increased By ▲ 1.92 (10.57%)
ASC 14.15 Increased By ▲ 0.15 (1.07%)
ASL 20.70 Decreased By ▼ -0.01 (-0.05%)
BOP 8.14 Increased By ▲ 0.09 (1.12%)
BYCO 8.20 Increased By ▲ 0.58 (7.61%)
FCCL 18.15 Increased By ▲ 1.15 (6.76%)
FFBL 22.51 Increased By ▲ 0.23 (1.03%)
FFL 15.23 Increased By ▲ 0.39 (2.63%)
FNEL 7.04 Increased By ▲ 0.12 (1.73%)
GGGL 16.68 Increased By ▲ 0.33 (2.02%)
GGL 34.90 Decreased By ▼ -2.24 (-6.03%)
HUMNL 6.00 Increased By ▲ 0.11 (1.87%)
JSCL 18.25 Increased By ▲ 0.24 (1.33%)
KAPCO 35.04 Increased By ▲ 0.09 (0.26%)
KEL 3.75 Increased By ▲ 0.45 (13.64%)
MDTL 2.41 Increased By ▲ 0.08 (3.43%)
MLCF 35.07 Increased By ▲ 1.42 (4.22%)
NETSOL 124.50 Increased By ▲ 3.80 (3.15%)
PACE 4.94 Increased By ▲ 0.23 (4.88%)
PAEL 27.40 Increased By ▲ 0.53 (1.97%)
PIBTL 8.81 Increased By ▲ 0.26 (3.04%)
POWER 7.00 Increased By ▲ 0.10 (1.45%)
PRL 16.75 Increased By ▲ 0.53 (3.27%)
PTC 9.29 Decreased By ▼ -0.31 (-3.23%)
SILK 1.50 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 45.45 Decreased By ▼ -0.21 (-0.46%)
TELE 17.50 Increased By ▲ 0.35 (2.04%)
TRG 160.00 Increased By ▲ 3.10 (1.98%)
UNITY 31.01 Increased By ▲ 0.48 (1.57%)
WTL 2.71 Decreased By ▼ -0.01 (-0.37%)
BR100 4,604 Increased By ▲ 14.49 (0.32%)
BR30 22,032 Increased By ▲ 169.52 (0.78%)
KSE100 44,197 Decreased By ▼ -169.88 (-0.38%)
KSE30 17,368 Decreased By ▼ -88.59 (-0.51%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 01 Oct 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Thursday (September 30, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR           USD   170.95    170.45
EURO                 EUR   198.72    198.14
JAPANESE YEN         JPY   1.5281    1.5237
BRITISH POUND        GBP   230.06    229.38
SWISS FRANC          CHF   183.18    182.65
CANADIAN DOLLAR      CAD   134.22    133.83
AUSTRALIAN DOLAR     AUD   123.19    122.83
SWEDISH KRONA        SEK    19.54     19.48
NORWEGIAN KRONE      NOK    19.53     19.47
DANISH KRONE         DKK    26.68     26.60
NEWZEALAND DOLLAR    NZD   117.72    117.37
SINGAPORE DOLLAR     SGD   125.64    125.28
HONGKONG DOLLAR      HKD    22.04     21.98
KOREAN WON           KRW   0.1444    0.1440
CHINESE YUAN         CNY    26.70     26.62
MALAYSIAN RINGGIT    MYR    40.84     40.72
THAI BAHT            THB    05.04     05.03
U.E.A DIRHAM         AED    46.87     46.74
SAUDI RIYAL          SAR    45.63     45.50
QATAR RIYAL          QAR    47.49     47.35
KUWAITI DINAR        KWD   568.03    566.38
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