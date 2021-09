KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (September 29, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Bw Disc. Trans Maritime 25-09-2021 Seine Mogas Pvt. Ltd OP-2 Ps Pisa Disc. PNSC 28-09-2021 Crude OIl OP-3 Willowy Disc. PNSC 28-09-2021 Crude Oil B-2 Seahan Load East Wind 28-09-2021 Wallaby Ethanol Shipping Co. B-4 Basic Disc. WMA Shipcare 26-09-2021 Brave DAP Service B-5 Gold River Disc. Asia Trade 24-09-2021 Sugar & Trans B-6/B-7 Cosco Disc. Load Cosco 27-09-2021 Rotterdam Container Shipping Lines B-8/B-9 Independent Disc. Load Riazeda 28-09-2021 Spirit Container Pvt. Ltd B-10/B-11 Parmassos Disc. Sea Care 28-09-2021 Wheat Pakistan B-11/B-12 Aggelos B Disc Wheat Asia Marine 23-09-2021 B-13/B-14 Akij Star Disc Load Crystal Sea 24-09-2021 Container Services B-14/B-15 Common Disc. WMA Ship care 24-09-2021 Horizon DAP Services B-16/B-17 Falmouth Disc. Bulk Shipping 20-09-2021 Bay Wheat & Trading ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20/B-21 Annegret Disc. General Wilhelsmens 25-09-2021 Cargo Ship Services B-24 Jal Laxmi Disc. Alpine Marine 29-09-2021 Chemical Services B-26/B-27 Shiling Disc. Load OOCL 27-09-2021 Container Pakistan B-28/B-29 Ym Disc. Load In Shipping 28-09-2021 Excellence Container Pvt. Ltd B-29/B-28 Ital Lirica Disc. Load Green Pak 25-09-2021 Container Shipping B-29/B-30 Teera Bhum Disc. Load Cosco Shipping 27-09-2021 Container Lines B-30/B-29 Cape Dusc. Load OOCL Pakistan 28-09-2021 Fortius Container Pvt. Ltd ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 OOCL Disc. Load Cosco 27-09-2021 Genoa Container Shipping Lines ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Annegret 29-09-2021 Disc. General Wilhelsmens Cargo Ship Services Cosco 29-09-2021 Disc. Load Cosco Shipping Rotterdam Container Lines Akij Star 29-09-2021 Disc Load Crystal Sea Container Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Hyundai 28-09-2021 D/L Container United Marine Agency Colombo Gs Future 29-09-2021 D/7000 MEG East Wind Shipping Company Irene 29-09-2021 L/47000 Project Shipping Talc Powder ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kota Naked 29-09-2021 Container Ship - Korea Chemi 29-09-2021 Tanker - Bw Seine 29-09-2021 Tanker - Ital Lirica 29-09-2021 Container Ship - Teera Bhum 29-09-2021 Container Ship - Daeho Sunstar 29-09-2021 Tanker - Oocl Genoa 29-09-2021 Container Ship - Mohar 29-09-2021 Cement - =============================================================================

