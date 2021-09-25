ANL 19.29 Decreased By ▼ -1.56 (-7.48%)
ASC 13.45 Decreased By ▼ -0.09 (-0.66%)
ASL 22.20 Decreased By ▼ -0.80 (-3.48%)
BOP 8.18 Decreased By ▼ -0.02 (-0.24%)
BYCO 7.55 Decreased By ▼ -0.26 (-3.33%)
FCCL 17.45 Decreased By ▼ -0.35 (-1.97%)
FFBL 22.10 Decreased By ▼ -0.65 (-2.86%)
FFL 15.20 Decreased By ▼ -0.30 (-1.94%)
FNEL 7.40 Increased By ▲ 0.05 (0.68%)
GGGL 17.00 Decreased By ▼ -0.83 (-4.66%)
GGL 39.30 Decreased By ▼ -0.71 (-1.77%)
HUMNL 5.76 Decreased By ▼ -0.26 (-4.32%)
JSCL 18.00 Decreased By ▼ -0.30 (-1.64%)
KAPCO 35.95 Decreased By ▼ -0.40 (-1.1%)
KEL 3.29 Decreased By ▼ -0.11 (-3.24%)
MDTL 2.50 Decreased By ▼ -0.15 (-5.66%)
MLCF 34.24 Decreased By ▼ -0.86 (-2.45%)
NETSOL 119.85 Decreased By ▼ -9.55 (-7.38%)
PACE 4.94 Increased By ▲ 0.19 (4%)
PAEL 26.53 Decreased By ▼ -0.47 (-1.74%)
PIBTL 8.71 Decreased By ▼ -0.14 (-1.58%)
POWER 7.25 Decreased By ▼ -0.20 (-2.68%)
PRL 16.97 Decreased By ▼ -0.18 (-1.05%)
PTC 9.65 Decreased By ▼ -0.36 (-3.6%)
SILK 1.50 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 45.10 Increased By ▲ 0.10 (0.22%)
TELE 17.48 Decreased By ▼ -1.41 (-7.46%)
TRG 161.00 Decreased By ▼ -1.70 (-1.04%)
UNITY 31.80 Decreased By ▼ -1.15 (-3.49%)
WTL 2.85 Decreased By ▼ -0.09 (-3.06%)
BR100 4,718 Decreased By ▼ -14.65 (-0.31%)
BR30 22,320 Decreased By ▼ -482.1 (-2.11%)
KSE100 45,074 Decreased By ▼ -223.36 (-0.49%)
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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 25 Sep 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (September 24, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR           USD   169.40    168.90
EURO                 EUR   199.24    198.65
JAPANESE YEN         JPY   1.5344    1.5299
BRITISH POUND        GBP   232.54    231.86
SWISS FRANC          CHF   183.24    182.70
CANADIAN DOLLAR      CAD   133.70    133.30
AUSTRALIAN DOLAR     AUD   123.65    123.29
SWEDISH KRONA        SEK    19.75     19.69
NORWEGIAN KRONE      NOK    19.72     19.66
DANISH KRONE         DKK    26.75     26.67
NEWZEALAND DOLLAR    NZD   119.79    119.43
SINGAPORE DOLLAR     SGD   125.49    125.12
HONGKONG DOLLAR      HKD    21.85     21.79
KOREAN WON           KRW   0.1442    0.1437
CHINESE YUAN         CNY    26.50     26.42
MALAYSIAN RINGGIT    MYR    40.54     40.42
THAI BAHT            THB    05.08     05.06
U.E.A DIRHAM         AED    46.45     46.31
SAUDI RIYAL          SAR    45.22     45.09
QATAR RIYAL          QAR    46.54     46.41
KUWAITI DINAR        KWD   563.73    562.07
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