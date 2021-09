KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (September 3, 2021).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Tian Fu General Cosco 02.09.202 Cargo MW-2 KSL General Legend 02.09.2021 Huayang cargo MW-4 IVS Phonex Coal Wilhelmsen 28.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Ismene Coal Ocean 29.08.2021 World PIBT Bulk Venus Coal East Wind 02.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Fancy Lady Palm Oil Alpine 02.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Paola Containers MSC Pak 01.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT OOCL Containers MSC Pak 02.09.2021 Washington ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sereno Mogas Trans Marine 01.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Macheras Rapeseeds Ocean 29.08.2021 Services ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Gasloc LNG Alpine 01.09.2021 Shanghai ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Marroona LNG G.S.A 02.09.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= OOCL Washington Containers MSC Pak 03.09.2021 Sky Ploeg Chemicals East Wind -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Ismene Coal Ocean World 03.09.2021 OOCL Washington Containers MSC Pak -do- Gasloc Shanghai LNG Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Red Cosmos Coal Ocean Services Sep. 2021 Caravos Coal G.A.C - Orient Sky Soya Bean Alpine - Sanmar Song Bird Gas oil Wilhelmsen - Alpine Legend Gas oil Alpine - Ploutos Gas oil Alpine - Al-Salam-II Gas oil Wilhelmsen - Sloman Hera Palm oil Alpine - Torm Repulican Palm Oil Alpine - Silver Entalina Diesel oil G.A.C - Blue Pride Furnace oil Alpine - Marvel Furnace oil Trans Marine - PPS Salmon Cement Global - Shandong Fu Xin Rapeseeds Ocean Services - Shandong Fu Xin Rapeseeds Ocean Services - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Nansha Containers Maersk Pak 03.09.2021 Diyala Containers Maersk Pak 04.09.2021 RDO Fortune Containers Maersk Jalan Containers Maersk Pak Singapure Bulker Steel coil Asia Marine =============================================================================

