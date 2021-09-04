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Exchange rates: buying and selling
04 Sep 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (September 3, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 167.45 166.95
EURO EUR 199.23 198.64
JAPANESE YEN JPY 1.5223 1.5177
BRITISH POUND GBP 231.65 230.96
SWISS FRANC CHF 183.19 182.64
CANADIAN DOLLAR CAD 133.35 132.96
AUSTRALIAN DOLAR AUD 123.90 123.53
SWEDISH KRONA SEK 19.65 19.60
NORWEGIAN KRONE NOK 19.36 19.30
DANISH KRONE DKK 26.75 26.67
NEWZEALAND DOLLAR NZD 119.10 118.75
SINGAPORE DOLLAR SGD 124.68 124.31
HONGKONG DOLLAR HKD 21.63 21.56
KOREAN WON KRW 0.1447 0.1443
CHINESE YUAN CNY 26.23 26.15
MALAYSIAN RINGGIT MYR 40.33 40.20
THAI BAHT THB 5.14 5.13
U.E.A DIRHAM AED 45.91 45.78
SAUDI RIYAL SAR 44.69 44.56
QATAR RIYAL QAR 46.00 45.87
KUWAITI DINAR KWD 557.79 556.13
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