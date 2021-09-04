ANL 25.33 Decreased By ▼ -0.27 (-1.05%)
ASC 17.81 Decreased By ▼ -0.02 (-0.11%)
ASL 24.65 Decreased By ▼ -0.31 (-1.24%)
BOP 8.32 Decreased By ▼ -0.06 (-0.72%)
BYCO 10.03 Decreased By ▼ -0.04 (-0.4%)
FCCL 20.07 Decreased By ▼ -0.13 (-0.64%)
FFBL 24.37 No Change ▼ 0.00 (0%)
FFL 19.00 Decreased By ▼ -0.30 (-1.55%)
FNEL 9.03 Decreased By ▼ -0.20 (-2.17%)
GGGL 24.86 Increased By ▲ 0.19 (0.77%)
GGL 49.00 Increased By ▲ 1.75 (3.7%)
HUMNL 7.17 Decreased By ▼ -0.12 (-1.65%)
JSCL 20.42 Decreased By ▼ -0.52 (-2.48%)
KAPCO 38.88 Decreased By ▼ -0.02 (-0.05%)
KEL 3.69 Increased By ▲ 0.01 (0.27%)
MDTL 3.32 Decreased By ▼ -0.05 (-1.48%)
MLCF 41.20 Decreased By ▼ -0.35 (-0.84%)
NETSOL 152.49 Decreased By ▼ -2.01 (-1.3%)
PACE 6.65 Decreased By ▼ -0.08 (-1.19%)
PAEL 32.74 Decreased By ▼ -0.75 (-2.24%)
PIBTL 9.81 Decreased By ▼ -0.14 (-1.41%)
POWER 8.68 Increased By ▲ 0.08 (0.93%)
PRL 22.90 Decreased By ▼ -0.25 (-1.08%)
PTC 11.05 Decreased By ▼ -0.02 (-0.18%)
SILK 1.73 Decreased By ▼ -0.03 (-1.7%)
SNGP 45.76 Increased By ▲ 0.26 (0.57%)
TELE 21.94 Increased By ▲ 1.48 (7.23%)
TRG 162.40 Increased By ▲ 0.91 (0.56%)
UNITY 38.00 Decreased By ▼ -0.14 (-0.37%)
WTL 3.53 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 5,093 Increased By ▲ 3.32 (0.07%)
BR30 25,090 Decreased By ▼ -18.03 (-0.07%)
KSE100 46,957 Increased By ▲ 54.41 (0.12%)
KSE30 18,851 Increased By ▲ 45.09 (0.24%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 04 Sep 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (September 3, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR           USD   167.45    166.95
EURO                 EUR   199.23    198.64
JAPANESE YEN         JPY   1.5223    1.5177
BRITISH POUND        GBP   231.65    230.96
SWISS FRANC          CHF   183.19    182.64
CANADIAN DOLLAR      CAD   133.35    132.96
AUSTRALIAN DOLAR     AUD   123.90    123.53
SWEDISH KRONA        SEK    19.65     19.60
NORWEGIAN KRONE      NOK    19.36     19.30
DANISH KRONE         DKK    26.75     26.67
NEWZEALAND DOLLAR    NZD   119.10    118.75
SINGAPORE DOLLAR     SGD   124.68    124.31
HONGKONG DOLLAR      HKD    21.63     21.56
KOREAN WON           KRW   0.1447    0.1443
CHINESE YUAN         CNY    26.23     26.15
MALAYSIAN RINGGIT    MYR    40.33     40.20
THAI BAHT            THB     5.14      5.13
U.E.A DIRHAM         AED    45.91     45.78
SAUDI RIYAL          SAR    44.69     44.56
QATAR RIYAL          QAR    46.00     45.87
KUWAITI DINAR        KWD   557.79    556.13
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