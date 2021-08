KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Tuesday (August 31, 2021).

========================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ========================================================================================================== As on: 31-08-2021 ========================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ========================================================================================================== M. M. M. A. Khanani Zahid Latif Khan Sec. Azgard Nine Ltd. 400,000 26.10 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 26.10 M. M. M. A. Khanani Zahid Latif Khan Sec. Crescent Tex. 450,000 27.94 Total/Weighted Avg. Rate 450,000 27.94 Akik Capital BMA Capital Faysal Bank 430,500 19.85 Total/Weighted Avg. Rate 430,500 19.85 M. M. M. A. Khanani Zahid Latif Khan Sec. Ghani Global Glass 400,000 23.86 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 23.86 Aba Ali H. Sec. Sakarwala Capital Service Fabrics (R) 12,500 5.00 SAZ Capital Darson Sec. 22,000 4.75 MRA Sec. Spectrum Sec. 10,000 4.50 Total/Weighted Avg. Rate 44,500 4.76 D.J.M. Sec. BIPL Securities TPL Properties Ltd 5,000,000 43.00 Cedar Capital BIPL Securities 5,000,000 43.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 43.00 ========================================================================================================== Total Turnover 11,725,000 ==========================================================================================================

