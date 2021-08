KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Friday (August 27, 2021).

============================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ============================================================================================================= As on: 27-08-2021 ============================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ============================================================================================================= Sherman Sec. M. M. M. A. Khanani Image Pakis Ltd (R) 87,500 10.32 M. M. M. A. Khanani Sherman Sec. 87,500 10.32 Total/Weighted Avg. Rate 175,000 10.32 Sherman Sec. M. M. M. A. Khanani P. S. O. 100,000 231.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 231.00 AKD Sec. Topline Sec. Service Fabrics (R) 453,230 5.50 FDM Capital Alfa Adhi Sec. 40,000 5.75 Rafi Sec. Fortune Sec. 74,300 5.50 Aba Ali H. Sec. Habib Metro.Fin. 630,000 5.25 Aba Ali H. Sec. Friendly Sec. 100,000 6.00 Aba Ali H. Sec. MRA Sec. 370,000 5.10 Interactive Securities HH Misbah Sec. 66,500 4.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,734,030 5.32 ============================================================================================================= Total Turnover 2,009,030 =============================================================================================================

