KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (August 20, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Tian E Zuo Disc. Alpine Marine 19-08-2021 Mogas Services OP-2 M.T Disc. Alpine Marine 17-08-2021 Khairpur Mogas Services OP-3 Makhambet Disc. East Wind Fuel Oil Shipping Compan 16-08-2021 B-5 Univers 1 Disc. DAP WMA Ship 14-08-2021 Care Services B-6/B-7 Oel Kedarnath Disc. DAP East Wind Shipping Compan 19-08-2021 B-10/B-11 Penelope T Load Talc Project 17-08-2021 Powder Shipping B-11/B-112 Ikan Disc. Pet Wilhelmsen 19-08-2021 Selayang Coke Ship Services B-13/B-14 Oceanic Disc. General Legend Shipping Wisdom Cargo & Logistic 17-08-2021 B-14/B-15 Illoco River Disc. Sugar Ocean World Pvt 15-08-2021 B-16/B-17 Glory Disc. Soya Ocean Services 03-08-2021 Navigator Bean Seeds Pvt. Ltd ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24/B-25 Paderwski Disc.General Sino Trans 18-08-2021 Cargo Logistic B-26/B-27 Bernadette Disc. Load Ocean Sea 18-08-2021 Container Shipping ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Khairpur 20-08-2021 Disc. Mogas Alpine Marine Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Wafrah 20-08-2021 D/74000 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp Chem Road 20-08-2021 D/18000 Alpine Marine Orchid Palm Oil Services M.T Karachi 21-08-2021 D/74000 Pakistan national Crdue Oil Shipping Corp Al Mahboobah 21-08-2021 D/19000 Wilhelmsen Chemical Ship Services M.T Shalamar 21-08-2021 D/74000 Pakistan national Crude Oil Shipping Corp Gemini 20-08-2021 D/L Container East Wind Shipping Company Northern 20-08-2021 D/L Container Hapag Lloyd Dexterity Pakistan Xin Qing Dao 21-08-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan California 21-08-2021 D/L Container X-Press Feeder Trader Agency Baltic Bridge 21-08-2021 D/L Container Cma CGm Pakistan Mohar 20-08-2021 L/21250 Cement Sirius Logistic Ksl Laiyang 20-08-2021 D/8650 Sea Hawks General Cargo Asia Global Bbc Zarate 21-08-2021 D/5634 Gulf Maritimes Steel Pipes Services ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hyundai 20-08-2021 Container Ship - Oakland Concaran 20-08-2021 Wheat - Amis Nature 20-08-2021 Clinkers - OOCL 20-08-2021 Container Ship - Guangzhou Oriental Tulip 20-08-2021 Tanker - Al Soor 20-08-2021 Tanker - Oriental Cosmos 20-08-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 NIL MW-2 Da Gui Gen. Cargo Cosco 18.08.2021 MW-4 Sea Bravery Coal Wilhelmsen 19.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT CSSC Coal Ocean 16.08.2021 Tai Yuan World ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Irines Ray Containers Maersk Pak 19.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Hina Containers MSC Pak 19.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Crysathemun Furnace oil Alpine 19.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Beleen Soya Bean East Wind 12.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Simaisma LNG G.S.A 19.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Tomson Gas LPG M. International 18.08.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= SC Hong Kong Chemicals Alpinhe 20.08.2021 Cheroute Pegasus Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Hina Containers MSC Pak 20.08.2021 CSSC Tai Yuan Coal Ocean World -do- Tomson Gas LPG M. International -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Chemroad Rose Chemicals Alpine 20.08.2021 Khasab Silver Palm Oil Alpine -do- Rubymar Rice Ocean World -do- Ultra Dwarka Coal G.S.A -do- Josco Chang Zhou Coal Ocean World Waiting for berth Pavo Barve Coal East Wind - Nord Mississippi Coal Alpine - Anasa Coal Wilhelmsen - KSL Lai Yang Gen. Cargo Legend - Torm Elizabeth Mogas Alpine - Horizon Palm Oil Alpine Torm Leader Palm oil Alpine - Marie S Palm oil Alpine - Corona Palm oil Alpine - Al-Soor-II Gas oil G.A.C - Sea Hazel Furnace oil Alpine - Sea Chance Furnace oil Alpine - Erini-P Soya bean Alpine - Sun Bird Arrow Bitumen Trans Marine - At Middle Bridge Cement Global - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Star Aquarius Coal 20.08.2021 CMA CCM Berlioz Containers CMA CGM -do- Safmarine Nyassa Containers Maersk Pak -do- =============================================================================

