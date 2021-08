KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (August 6, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 M.T Lahore Disc. PNSC 04-082021 Crude Oil OP-2 Georg Disc. Mogas Alpine 03-08-2021 Jacob Marine Services OP-3 Chemtrans Disc. Mogas Alpine 04-08-2021 Satum Marine Services B-1 Mid Eagle Disc East Wind 05-08-2021 Chemical Shipping Co. B-5 Unity Disc. Sugar PNSC 27-07-2021 B-6/B-7 Cosco Disc. Cosco 05-08-2021 Rotterdam Load Shipping Lines Pak Container B-10/B-11 San Disc. Sugar Water 04-08-2021 Sebastian Link Pakistan B-12/B-11 Fu Hai Disc. Legend 03-08-2021 Shipping General & Logistic Cargo B-13/B-14 Glory Disc. Ocean Services 03-08-2021 Navigator Soya Bean Seeds ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-25 Mohar Sirius Load Cement 03-08-2021 Logistic ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Tsingtao Disc. Hapag Lloyd 05-08-2021 Express Load Pakistan Container ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Northern 06-08-2021 Disc. Mogas Alpine Marine Services Georg Jacob Tsingtao 06-08-2021 Disc. Load Container Hapag Lloyd Pakistan Express M.T Lahore 06-08-2021 Disc. Crude Oil PNSC Unity 06-08-2021 Disc. Sugar PNSC Mid Eagle 07-08-2021 Disc Chemical East Wind Shipping Company ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Ts Singapore 06-08-2021 D/L Container Sharaf Shipping Agency M.T Shalamar 07-08-2021 D/70000 Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Msc Ishyka 07-08-2021 D/L Container Msc Agency Pakistan Kosco Taicang 07-08-2021 L/56000 Clinkers Crystal Sea Services ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oocl Genoa 06-08-2021 Container Ship - Independent 06-08-2021 Container Ship - Spirit Grace 06-08-2021 Clinkers - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ============================================================================= MW-1 Maple Steel coil Gulf Agency 05.08.2021 Harbour MW-2 Wo Steel coil Cosco 31.07.2021 Long Song MW-4 Jasco Coal Wilhelmsen 02.08.2021 Taicang ============================================================================= PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ============================================================================= PIBT Indian Coal Wilhelmsen 01.08.2021 Solidari PIBT Lausanne Coal Wilhelmsen 05.08.2021 ============================================================================= LIQUID CARGO TERMINAL ============================================================================= LCT NCC Tihama Palm oil Alpine 05.08.2021 ============================================================================= QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ============================================================================= QICT Irenes Ray Containers Maersk pak 05.08.2021 ============================================================================= FOTCO OIL TERMINAL ============================================================================= FOTCO Prestigious Furnace oil Alpine 05.08.2021 ============================================================================= GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ============================================================================= FAP Crystal Soya bean Ocean Service 05.08.2021 Admirer ============================================================================= ENGRO VOPAK TERMINAL ============================================================================= EVTL Chemocean Leo Chemicals Alpine 05.08.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= BBG Ocean Coal Sino Trans 06.08.2021 Epic Chemicals Alpine -do- ST Thomas ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Indian Coal Wilhelmsen 06.08.2021 Solidarity Maple Harbour Steel coil Gulf Agency -do- Irenes Ray Containers Maersk pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= PAC Athena Project Sino Trans Aug. 06, 2021 cargo Medi Hakata Coal East Wind -do- Red Diamond Coal GAC Waiting for berth GH Desert Coal Wilhelmsen - Orchid New Destiny Coal East Wind - Attiki Coal East Wind - Apollo Palm oil Global Link - Summer Ploeg Palm oil Alpine - Zircon Palm oil Alpine - CT Confidence Palm oil Alpine - Karachi Furnace oil Alpine - Chemtrans Gas oil Wilhelmsen - Arctic Sea Tiger Gas oil Alpine - Pacific Diamond Mogas Alpine - Team Focus Rice Asia Marine - Baleen Soya bean East Wind - SSI Conquest Steel coil Asia Marine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Cap Carmel Containers Maersk Pak 06.08.2021 X-Press Barsey Containers Maersk Pak 07.08.2021 Diyala Containers Maersk Pak -do- Ikaraia Containers - -do- Xin Chang Shu Containers - 08.08.2021 Spirit of Containers Maersk Pak -do- Cap Town MSC Patnaree-III Containers MSC Pak -do- =============================================================================

