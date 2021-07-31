ANL 28.45 Decreased By ▼ -1.10 (-3.72%)
ASC 19.69 Decreased By ▼ -0.29 (-1.45%)
ASL 24.45 Increased By ▲ 0.05 (0.2%)
BOP 8.17 Decreased By ▼ -0.09 (-1.09%)
BYCO 9.80 Decreased By ▼ -0.24 (-2.39%)
FCCL 21.88 Decreased By ▼ -0.07 (-0.32%)
FFBL 26.60 Decreased By ▼ -0.40 (-1.48%)
FFL 20.05 Increased By ▲ 0.72 (3.72%)
FNEL 8.39 Decreased By ▼ -0.03 (-0.36%)
GGGL 24.90 Decreased By ▼ -0.26 (-1.03%)
GGL 41.69 Decreased By ▼ -1.91 (-4.38%)
HUMNL 6.81 Decreased By ▼ -0.11 (-1.59%)
JSCL 20.60 Decreased By ▼ -0.90 (-4.19%)
KAPCO 39.00 No Change ▼ 0.00 (0%)
KEL 3.82 Decreased By ▼ -0.01 (-0.26%)
MDTL 3.39 Decreased By ▼ -0.13 (-3.69%)
MLCF 43.05 Decreased By ▼ -0.45 (-1.03%)
NETSOL 149.30 Decreased By ▼ -7.70 (-4.9%)
PACE 7.12 Decreased By ▼ -0.08 (-1.11%)
PAEL 32.05 Decreased By ▼ -1.23 (-3.7%)
PIBTL 10.86 Decreased By ▼ -0.09 (-0.82%)
POWER 8.95 Decreased By ▼ -0.11 (-1.21%)
PRL 22.80 Decreased By ▼ -0.30 (-1.3%)
PTC 11.66 Decreased By ▼ -0.22 (-1.85%)
SILK 1.77 Increased By ▲ 0.05 (2.91%)
SNGP 49.70 Decreased By ▼ -1.04 (-2.05%)
TELE 15.50 Increased By ▲ 0.33 (2.18%)
TRG 154.43 Decreased By ▼ -5.82 (-3.63%)
UNITY 40.00 Decreased By ▼ -0.55 (-1.36%)
WTL 3.47 Increased By ▲ 0.04 (1.17%)
BR100 5,043 Decreased By ▼ -50.24 (-0.99%)
BR30 25,215 Decreased By ▼ -494.66 (-1.92%)
KSE100 47,055 Decreased By ▼ -257.04 (-0.54%)
KSE30 18,837 Decreased By ▼ -126.39 (-0.67%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 31 Jul 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (July 30, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR           USD   162.40    161.90
EURO                 EUR   193.26    192.67
JAPANESE YEN         JPY   1.4828    1.4782
BRITISH POUND        GBP   226.58    225.88
SWISS FRANC          CHF   179.07    178.52
CANADIAN DOLLAR      CAD   130.45    130.05
AUSTRALIAN DOLAR     AUD   120.04    119.67
SWEDISH KRONA        SEK    19.09     19.03
NORWEGIAN KRONE      NOK    18.56     18.50
DANISH KRONE         DKK    25.94     25.86
NEWZEALAND DOLLAR    NZD   113.76    113.41
SINGAPORE DOLLAR     SGD   120.01    119.64
HONGKONG DOLLAR      HKD    20.97     20.91
KOREAN WON           KRW   0.1416    0.1411
CHINESE YUAN         CNY    25.43     25.35
MALAYSIAN RINGGIT    MYR    38.41     38.29
THAI BAHT            THB     4.94      4.93
U.E.A DIRHAM         AED    44.53     44.39
SAUDI RIYAL          SAR    43.34     43.21
QATAR RIYAL          QAR    44.62     44.48
KUWAITI DINAR        KWD   540.61    538.95
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