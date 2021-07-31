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Exchange rates: buying and selling
31 Jul 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (July 30, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 162.40 161.90
EURO EUR 193.26 192.67
JAPANESE YEN JPY 1.4828 1.4782
BRITISH POUND GBP 226.58 225.88
SWISS FRANC CHF 179.07 178.52
CANADIAN DOLLAR CAD 130.45 130.05
AUSTRALIAN DOLAR AUD 120.04 119.67
SWEDISH KRONA SEK 19.09 19.03
NORWEGIAN KRONE NOK 18.56 18.50
DANISH KRONE DKK 25.94 25.86
NEWZEALAND DOLLAR NZD 113.76 113.41
SINGAPORE DOLLAR SGD 120.01 119.64
HONGKONG DOLLAR HKD 20.97 20.91
KOREAN WON KRW 0.1416 0.1411
CHINESE YUAN CNY 25.43 25.35
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.41 38.29
THAI BAHT THB 4.94 4.93
U.E.A DIRHAM AED 44.53 44.39
SAUDI RIYAL SAR 43.34 43.21
QATAR RIYAL QAR 44.62 44.48
KUWAITI DINAR KWD 540.61 538.95
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