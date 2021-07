KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (July 28, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= OP-1 Bw Clyde Disc. Mogas Trans 27-07-2021 Maritime OP-2 Karema Disc. Mogas Alpine 25-07-2021 Marine Services B-1 Al Mahboobah Disc. Wilhelmsen Chemical Ships Services 25-07-2021 B-2 Chemroad Load Ethanol East Wind Shipping Journey Company 25-07-2021 B-4 Dolphin 21 Disc. Bulk 23-07-2021 General Shipping Agencies Cargo B-5 Unity Disc. Sugar Pakistan National Shipping Corp 27-07-2021 B-6/B-7 Songa Disc. Ocean 27-07-2021 Nuernberg Load Sea Shipping Container B-9/B-8 Glen Canyon Disc. Ocean 27-07-2021 Load Network Express Contianer B-11/B-10 Ocean Trade Load Crystal 25-07-2021 Mill Sacle Sea Services B-13/B-14 Prince M Disc. Dap Wma 18-07-2021 Shipcare Services B-14/B-15 Lem Disc. Canola Ocean Services 22-07-2021 Geranium B-16/B-17 Titan Disc. Dap Gearbulk 16-07-2021 Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-27/B-26 Wan Hai 611 Disc. Riazeda 27-07-2021 Load Pvt. Ltd Container ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-4 Sino Bridge Disc. Diamond 27-07-2021 Load Shipping Services Container ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Sino Bridge 28-07-2021 Disc. Load Container Diamond Shipping Services Ocean Trade 28-07-2021 Load Mill Sacle Crystal Sea Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Onyx 1 28-07-2021 D/L Container - Lada 28-07-2021 L/28 Container - Ever Alliance 28-07-2021 D/55000 Petcoke - Valiant 29-07-2021 D/3000 Chemical - Budapest 29-07-2021 D/L Container - Express Oel Kedarnath 29-07-2021 D/L Container - Hyundai Busan 29-07-2021 D/L Container - Fu Hai 09-07-2021 D/38326 General Cargo - ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Pluto Leader 28-07-2021 Car Carrier - Cornelia-1 28-07-2021 Container Ship - Kmtc Mundra 28-07-2021 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Tai Summit Cement Global Maritime 27.07.2021 MW-2 Nil MW-4 IVS Hirano Coal Wilhelmsen 27.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Kiran Coal Wilhelmsen 24.07.2021 Bosphorus PIBT Boa Run Coal Wilhelmsen 27.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT New Victory Coal Sino Trans 27.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Solman Hebe Palm oil Alpine 27.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Seamax Containers MSC Pak 27.07.2021 Greenwich ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sea Helios Gasoline Alpine 26.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Bulk Greece Soya bean WMA Shipcare 27.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Tivoli Park Chemicals East Wind 27.07.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date Nil ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Sea Helios Gasoline Alpine 28.07.2021 Kiran Bosphorus Coal Wilhelmsen -do- Tivoli Park Chemicals East Wind -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= CMA CGM Containers CMA CGM July 28, 2021 Cendrillon, Paula LPG Ocean World -do- Shalamar Furnace oil Alpine -do- Port Estrela Coal Sino Trans Waiting for berth Lausanna Coal Wilhelmsen - Al Wine Coal G.A.C - Oldendroff Medi Hakata Coal East Wind - Ocean Success Coal Posidon - Indian Coal Wilhelmsen - Solidarity KSL Heng Yeng General Legend - Cargo Hellespoint Condensate Alpine - Progress Esperia Steel coil Maritime Agency - Wo Long Song Steel coil Cosco - PAC Athena Wind Mill Sino Trans SCF Prime Gas oil Alpine - Sea Tiger Gas oil Alpine Wealthy Loyal Palm oil Alpine - Able Sailor Palm oil Alpine - Dorado Palm oil Alpine - Muskie Furnace oil Alpine - Prestigious Furnace oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Jeppesen Roma Containers Maersk pak 29.07.2021 Maersk Express Containers Maersk Pak -do- MSC Samu Containers MSC Pak -do- =============================================================================

