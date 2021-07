KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Fauji Foods Limited 28-07-2021 11:00 Shakarganj Limited 28-07-2021 16:00 Colgate-Palmolive (Pakistan) Ltd 28-07-2021 16:00 The Premier Sugar Mills & Dist. Company 28-07-2021 11:30 Faran Sugar Mills Ltd 28-07-2021 12:00 Hinopak Motors Ltd 28-07-2021 12:00 Al-Noor Sugar Mills Ltd 28-07-2021 11:30 Mirpurkhas Sugar Mills Ltd 28-07-2021 11:00 Shahtaj Sugar Mills Ltd 28-07-2021 12:00 Imperial Limited 28-07-2021 09:00 Chashma Sugar Mills Ltd 28-07-2021 11:00 Mehran Sugar Mills Ltd 28-07-2021 11:30 JDW Sugar Mills Limited 28-07-2021 11:00 Siemens (Pakistan) Engineering Company Ltd 29-07-2021 15:00 Wyeth Pakistan Limited 29-07-2021 11:30 Archroma Pakistan Ltd 29-07-2021 14:00 Honda Atlas Cars (Pakistan) Ltd 29-07-2021 11:30 Nestle Pakistan Limited 29-07-2021 11:00 Engro Fertilizers Ltd 29-07-2021 10:00 Al Habib Asset Management Ltd-Open end 29-07-2021 12:00 Sanghar Sugar Mills Ltd 29-07-2021 11:30 Noon Sugar Mills Ltd 29-07-2021 11:00 Habib Bank Limited 29-07-2021 13:00 Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd 29-07-2021 10:30 Apna Microfinance Bank Ltd 30-07-2021 14:00 Arif Habib Limited 30-07-2021 16:00 Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Ltd 30-07-2021 11:00 Atlas Honda Ltd 30-07-2021 11:00 Olympia Mills Limited 30-07-2021 11:00 Tandlianwala Sugar Mills Ltd 30-07-2021 15:00 Exide Pakistan Ltd 30-07-2021 15:00 Pakistan Aluminium Beverage Cans Ltd 30-07-2021 15:00 Fauji Fertilizer Company Ltd 30-07-2021 09:30 Panther Tyres Limited 31-07-2021 12:00 Ghani Global Holdings Ltd 02-08-2021 11:00 Bank Al Habib Ltd 04-08-2021 12:00 Sardar Chemical Industries Ltd 04-08-2021 15:30 Engro Powergen Qadirpur Ltd 05-08-2021 10:00 United Bank Limited 06-08-2021 15:00 Kot Addu Power Company Ltd 12-08-2021 10:30 Unilever Pakistan Foods Ltd 25-08-2021 14:30 =========================================================

