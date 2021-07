KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (July 27, 2021).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 East Wind-1 Rice Ship care 20.07.2021 MW-2 Nil MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Kiran Coal Wilhelmsen 24.07.2021 Bosphorus ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Al-Karama Coal Sino Trans 18.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Prosperity Palm oil Alpine 26.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sea Helios Gasoline Alpine 26.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FFAP N-Amalthia Soya bean Alpine 25.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chang Young Chemicals Alpine 26.07.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Seago Containers Maersk Pak 27.07.2021 Bremerhaven Glen Canyon Containers -do- MSC Paris Containers MSC Pak -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Prosperity Palm oil Alpine 27.07.2021 Al-Karama Coal Sino Trans -do- N-Amalthia Soya bean Alpine -do- East Wind-1 Rice Ship care -do- Chang Young Chemicals Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Tivoli Park Chemicals East Wind 27.07.2021 Tai Summit Cement Global Maritime -do- Bulk Greece Soya bean WMA Shipcare -do- Boa Run Coal Wilhelmsen -do- IVS Hirano Coal Wilhelmsen -do- New Victory Coal Sino Trans -do- Port Estrela Coal Sino Trans Waiting for berth Lausanna Coal Wilhelmsen - Al Wine Coal G.A.C - Oldendroff Medi Hakata Coal East Wind - Ocean Coal Posidon - Success Indian Coal Wilhelmsen - Solidarity Paula LPG Ocean World - Hellespoint Condensate Alpine - Progress Esperia Steel coil Maritime Agency - Wo Long Song Steel coil Cosco - PAC Athena Wind Mill Sino Trans SCF Prime Gas oil Alpine - Sea Tiger Gas oil Alpine Wealthy Loyal Palm oil Alpine - Solman Hebe Palm oil Alpine - Prosperity Palm oil Alpine - Able Sailor Palm oil Alpine - Dorado Palm oil Alpine - Muskie Furnace oil Alpine - Prestigious Furnace oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CMACGM Containers Maersk Pak 27.07.2021 Cendrillon =============================================================================

