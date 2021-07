KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Ferozsons Laboratories Ltd 27-07-2021 11:00 Al-Abbas Sugar Mills Ltd 27-07-2021 18:00 Dewan Sugar Mills Ltd 27-07-2021 16:00 Century Paper & Board Mills Ltd 27-07-2021 13:00 Habib Sugar Mills Ltd 27-07-2021 12:00 Pakistan Tobacco Company Ltd 27-07-2021 14:00 Shahtaj Sugar Mills Ltd 28-07-2021 12:00 Colgate-Palmolive (Pakistan) Ltd 28-07-2021 16:00 Faran Sugar Mills Ltd 28-07-2021 12:00 Imperial Limited 28-07-2021 09:00 Fauji Foods Limited 28-07-2021 11:00 Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd 29-07-2021 10:30 Sanghar Sugar Mills Ltd 29-07-2021 11:30 Habib Bank Limited 29-07-2021 13:00 Honda Atlas Cars Ltd 29-07-2021 11:30 Engro Fertilizers Ltd 29-07-2021 10:00 Panther Tyres Limited 31-07-2021 12:00 Kot Addu Power Company Ltd 12-08-2021 10:30 Unilever Pakistan Foods Ltd 25-08-2021 14:30 =========================================================

