KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (July 14, 2021).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Roslyn Palm Kernel Alpine 13.07.2021 MW-2 Nil MW-4 IVS North Coal Wilhelmsen 11.07.2021 Berwick ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Maria Coal Wilhelmsen 10.07.2021 PIBT Simple Coal Ocean Services 13.07.2021 Honesty ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Pacific Coal Sino Trans 13.07.2021 Frieda ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Silver Palm oil Alpine 13.07.2021 Carolyn ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak 14.07.2021 Pittsburgh ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Esthi Containers MSC PAK 13.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Marian Gas oil Transmarine 13.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FFAP N-Amathhia Soya bean Alpine 09.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Madrid LNG G.A.C 13.07.2021 Spirit ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Marrouna LNG G.S.A 13.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chemroad Chemicals Alpine 12.07.2021 Journey ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Chemroad Chemicals Alpine 14.07.2021 Journey ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Maersk Containers Maersk Pak 14.07.2021 Pittsburgh Roslyn Palm Kernel Alpine -do- Maria Coal Wilhelmsen -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MOL Generosity Containers Ocean Network 14.07.2021 Stamford Eagle Coal Ocean World -do- Prosperity Palm oil Alpine Waiting for berth GH Urban Sea Coal Sino Trans - African Ayocet Coal Sino Trans - African Arrow Coal Wilhelmsen - Tesoro Coal Ocean Services - Zagori Coal G.A.C - IVS Wentworth Coal G.A.C - Met Sovo Soya bean Alpine - Bulk Greece Soya bean WMA Shipcare - Maribel Mogas M. International - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Jeppesen Maersk Containers Maersk Pak 15.07.2021 Mayssan Containers -do- =============================================================================

