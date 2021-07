KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (July 14, 2021).

========================================================================= CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ========================================================================= Member Company Turnover Rates Name of Shares ========================================================================= M. M. M. A. Khanani Agha Steel Ind. 25,000 32.48 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 32.48 M. M. M. A. Khanani Archroma Pak. Ltd. 10,000 570.34 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 570.34 M. M. M. A. Khanani Attock Petroleum Ltd 5,000 334.32 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 334.32 AKD Sec. Bunny's Ltd (Suspend) 296,650 44.00 Total/Weighted Avg. Rate 296,650 44.00 M. M. M. A. Khanani Century Paper 50,000 119.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 119.00 AKD Sec. Citi Pharma Limited 496,000 40.00 MRA Sec. 5,000 39.00 Total/Weighted Avg. Rate 501,000 39.99 MRA Sec. D.G.Cement 5,500 115.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,500 115.50 M. M. M. A. Khanani Engro Corporation 25,000 296.99 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 296.99 M. M. M. A. Khanani Engro Polymer & Chem. 250,000 49.12 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 49.12 Gulrez Securities Ghani Global Holding 1,000 49.30 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 49.30 M. M. M. A. Khanani Hub Power 65,000 78.68 Total/Weighted Avg. Rate 65,000 78.68 M. M. M. A. Khanani Int. Industries 25,000 207.22 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 207.22 M. M. M. A. Khanani Int. Steels 60,000 89.82 Total/Weighted Avg. Rate 60,000 89.82 M. M. M. A. Khanani K-Electric Limited 100,000 3.91 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 3.91 M. M. M. A. Khanani Lotte Chemical Ltd 200,000 15.70 Pearl Sec. 1,000,000 15.70 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 15.70 M. M. M. A. Khanani Oil & Gas Dev. 10,000 94.19 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 94.19 M. M. M. A. Khanani P. S. O. 10,000 226.73 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 226.73 M. M. M. A. Khanani Packages Limited 4,000 515.25 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 515.25 M. M. M. A. Khanani Pak Suzuki 10,000 352.80 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 352.80 M. M. M. A. Khanani Pioneer Cement 15,000 125.06 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 125.06 Market 786 Shell Pakistan 45,000 177.00 Total/Weighted Avg. Rate 45,000 177.00 M. M. M. A. Khanani Tariq Glass 25,000 104.38 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 104.38 MRA Sec. TPLTrackker Limited. 25,000 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 18.00 ========================================================================= Total Turnover 2,763,150 =========================================================================

Copyright Business Recorder, 2021