KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (July 12, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Aristos Disc Trans Maritime 10-07-2021 Mogas Pvt. Ltd OP-2 Aframax Rio Disc. Pakistan National Crude Oil Shipping Corp 10-07-2021 B-1 Lourdes Disc. Alpine 12-07-2021 Mogas Marine Services B-8/B-9 Kota Disc. Pacific 11-07-2021 Lumba Load Delta Shipping Container B-16/B-17 Grace Load Sirius 10-07-2021 Clinkers Logistic Pakistan ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-26/B-27 Ever Disc. Green Pak 11-07-2021 Dainty Load Shipping Container B-29/B-28 Clemens Disc. Ocean Network 11-07-2021 Schulte Load Express Container ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Ts Mumbai Disc. Sharaf 11-07-2021 Load Shipping Container Agency ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Aframax Rio 12-07-2021 Disc. Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Kota Lumba 12-07-2021 Disc. Load Container Pacific Delta Shipping ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Dalian Express 12-07-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Kota Naluri 12-07-2021 D/L Container Pacific Delta Shipping Diyala 12-07-2021 D/L Container X-Press Feeder Shipping Xin Pu Dong 12-07-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Northern 12-07-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Discovery M.T Bolan 13-07-2021 D/34000 Mogas Alpine Marine Services M.T Quetta 13-07-2021 D/70000 Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Xin Shanghai 13-07-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Oel Kedarnath 13-07-2021 D/L Container East Wind Shipping Company Guenther 13-07-2021 D/L Container East Wind Shipping Company Schultte Capucin 13-07-2021 L/97 Vehicle General Shipping Agency ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Msc 12-07-2021 Container Ship - Patnaree III Spring 3 12-07-2021 Tanker - Solin 12-07-2021 Fertilizer - Hyundai 12-07-2021 Container Ship - Prestige Thorswind 12-07-202 1 Container Ship Msc 12-07-2021 Container Ship - Jasmine As Sicilia 12-07-2021 Container Ship - Value Smile 12-07-2021 General Cargo - Castor Leader 12-07-2021 Car Carrier - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Roslyn Palm Kernel Alpine 03.07.2021 MW-2 Nil MW-4 IVS North Coal Wilhelmsen 11.07.2021 Berwick ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Gladiator Coal G.A.C 08.07.2021 PIBT Maria Coal Wilhelmsen 10.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT African Coal Sino Trans 10.07.2021 Queen ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Maritime Palm oil Alpine 11.07.2021 Vanlessa QICT Diyala Containers Xpress Feeder 11.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO SCF Don Mogas Alpine 11.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP N-Amathhia Soya bean Alpine 09.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL White Purl LPG M. International 09.07.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Nil ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Gladiator Coal G.A.C 12.07.2021 African Queen Coal Sino Trans -do- Diyala Containers Xpress Feeder -do- White Purl LPG M. International -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Chemroad Chemicals Alpine 12.07.2021 Journey Pacific Coal Sino Trans -do- Frida Zagori Coal G.A.C Waiting for berth Stam Coal Ocean World - Ford Eagle Simple Coal Ocean Services - Honesty Met Sovo Soya bean Alpine - Marian Gas oil Transmarine - Maribel Mogas M. International - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Seago Frieda Containers Maersk Pak 12.07.2021 Maersk Containers Maersk Pak 13.07.2021 Pittsburgh MSC Esthi Containers MSC PAK -do- =============================================================================

