KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (July 5, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 M.T Quetta Disc, Pakistan Nation 03-07-2021 Crude Oil Shipping Corp OP-2 Magic Star Disc. Carbon Black Feed Stock Trans Trade 04-07-2021 Pvt. Ltd B-1 Al Mahboobah Disc. Wilhelmsen 03-07-2021 Chemical Ship Services B-2 Oriental Load Ethanol East Wind Shipping Freesia Company 03-07-2021 B-5 V Glory Disc. DAP Bulk Shipping 28-06-2021 Agency B-6/B-7 Wan Hai 613 Disc. Riazeda 02-07-2021 Load Pvt. Ltd Container B-9/B-8 Xin Qing Dao Disc. Cosco 04-07-2021 Load Shipping Lines Container B-11/B-12 Evropi Load Ocean Services 30-06-2021 Clinkers Pvt. Ltd B-14/B-15 Star Antares Disc. DAP Bulk Shipping 30-06-2021 Pvt. Ltd B-17/B-16 Solin Disc DAP WMA Ship] 28-06-2021 Care Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-26/B-27 Teera Bhum Disc. Cosco Load Shipping Lines Container Pakistan 04-07-2021 B-28/B-29 Osaka Disc. Ocean 04-07-2021 Load Sea Services Container ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Apl Antwerp Disc. Cma Cgm 04-07-2021 Load Pakistan Container Saptl-4 Apl Norway Disc. Cma Cgm 04-07-2021 Load Pakistan Container ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oriental 05-07-2021 Load Ethanol East Wind Shipping Company Freesia Evropi 05-07-2021 Load Clinkers Ocean Services Pvt. Ltd Apl Norway 06-07-2021 Disc. Load Container Cma Cgm Pakistan Al Mahboobah 06-07-2021 Disc. Chemical Wilhelmsen Ship Services Osaka 06-07-2021 Disc. Load Container Ocean Sea Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Albatross 05-07-2021 D/4000 Chemical East Wind Shipping Company Trader Uacc Ibn Sina 05-07-2021 D/50000 Mogas Gac Pakistan Xin Los Angeles 05-07-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan Nikos P 05-07-2021 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Kota Naked 05-07-2021 D/L Container Pacific Delta Shipping Oocl Guangzhou 05-07-2021 D/L Container OOCL Pakistan Euphrates 05-07-2021 D/599 Vehicile Maritimes Agency Highway Jiu Heng 05-07-2021 D/6024 General Cargo Legend Shipping & Logistic Bernadette 06-07-2021 D/L Container Ocean Sea Shipping Lines Cosco Nagoya 06-07-2021 D/L Container Riazada Pvt. Ltd Northern 06-07-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Dexterity ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Dae Won 05-07-2021 Tanker - Msc Samu 05-07-2021 Container Ship - Hyundai Bangkok 05-07-2021 Container Ship - UACC Shams 05-07-2021 Tanker - Chanya Naree 05-07-2021 Cement - Thor Caliber 05-07-2021 Clinkers - Mol Grandeur 05-07-2021 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Roslyn Palm Kernel Alpine 03.07.2021 MW-2 Sea Bravery Cement Global Shipping 03.07.2021 MW-4 IVS Phoenix Coal Wilhelmsen 03.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT BBG Coal Wilhelmsen 04.07.2021 Confidence ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT African Baza Coal Sino Trans 03.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Saraga Vegetable oil Alpine 04.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT OOCL Containers CMA GM 01.07.2021 Washington ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Al-Salam-II Mogas Transmarine 03.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP BW Rye Soya bean Ocean services 02.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Al-Marrouna LNG G.A.C 04.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Gaschem Chemicala Alpine 04.07.202 Mosfi ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Pangeo Coal Wilhelmsen 05.07.2021 APL Norway Containers CMA GM -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= African Baza Coal Sino Trans 05.07.2021 Al-Salam-II Mogas Transmarine -do- Gaschem Mosfi Chemicala Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= White Purl LPG M. International 05.07.2021 Tomson Gas LPG M. International -do- Hellespont Furnace oil Alpine -do- Progres Neutrina Coal Water Link -do- GladiaTor Coal G.A.C Waiting for berth Knag Huan Coal Wilhelmsen - N-Amathhia Soya bean Alpine - Chemroad Sea Palm oil Alpine - SCF Don Mogas Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Ishyka Containers MSC Pak 05.07.2021 MSC Silvana Containers MSC Pak -do- Maersk Containers Maersk Pak -do- Bentonville MSC Alessia Containers MSC Pak 06.07.2021 MOL Genesis Containers Ocean Network -do- Maersk Chicago Containers Maersk Pak -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021