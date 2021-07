KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (July 2, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 M.T Disc. PNSC 30-06-2021 Shalamar Crude Oil OP-2 Uacc Shams Disc. Alpine Marine 01-07-2021 Mogas Services B-1 Dae Won Load East Wind 01-07-2021 Ethanol Shipping Co. B-2/B-6 Dm Dargon Load East Wind 01-07-2021 Caustic Soda Shipping Co. B-5 V Glory Disc. DAP Bulk 28-06-2021 Shipping Agency B-6/B-7 Wan Disc. Riazeda 02-07-2021 Hai 613 Load Pvt. Ltd Container B-8/B-9 As Sicilia Disc. East Wind 30-06-2021 Load Shipping Co. Container B-10/B-11 Evropi Load Ocean 30-06-2021 Clinkers Services B-11/B-12 Solin Disc DAP WMA Ship 28-06-2021 Care Services B-13/B-14 Thor Load. Ocean 28-06-2021 Caliber Clinkers Services B-14/B-15 Star Disc. DAP Bulk Shipping 30-06-2021 Antares Agency B-16/B-17 Xing Disc. DAP WMA Ship 25-06-2021 Shou Hai Care Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24 Viking Disc. Sharaf 01-07-2021 Vehicle Emerald Accessory Shipoping Agency B-25 Chanya Load Cement Crystal 30-06-2021 Naree Sea Services B-26/B-27 Xin Disc. Cosco 01-07-2021 Qing Dao Load Shipping Container Lines Pakistan B-28/B-29 Shiling Disc. OOCL Pakistan 29-06-2021 Load Container ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Leo Disc. United Marine 01-07-2021 Paramount Load Agency Container ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Glorious Hope 01-07-2021 Rock Phosphate WMA Ship Care Services Ital Lirica 01-07-2021 Disc. Load Container Green Pak Shipping Kyoto 01-07-2021 Disc. Load Container Hapag Lloyd Pakistan Express X-Press 01-07-2021 Disc. Load Container X-Press Feeders Shipping Bardsey ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Northern 03-07-2021 D/L Container - Dexterity Msc Samu 03-07-2021 D/L Container - Hyundai 03-07-2021 D/L Container - Bangkok California 03-07-2021 D/L Container - Trader ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Northern 03-07-2021 D/L Container - Discovery Msc Samu 03-07-2021 D/L Container - Hyundai 03-07-2021 D/L Container - Bangkok California 03-07-2021 D/L Contianer - Trader ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Maria Project Wilhelmsen 01.07.2021 Cargo MW-2 Du Juan General Cosco 28.06.2021 Song Cargo MW-4 Emerald Coal Sino Trans 29.06.2021 Eternity ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Thor Mondic Coal Wilhelmsen 01.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Africa Coal Sino Trans 01.07.2021 Leopard ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Dank Silver Vegetable Alpine 30.06.2021 oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Jeppesen Containers Ocean Network 01.07.2021 Maersk QICT MSC Samu Containers MSC Pak 01.07.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT OOCL Containers CMA GM 01.07.2021 Washington ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Starling Mogas Alpine 30.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Thakhira LNG G.S.A 01.06.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Gas Shuriken Chemicals Alpine 02.07.2021 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Jeppesen Containers Ocean Network 02.07.2021 Maersk MSC Samu Containers MSC Pak -do- OOCL Containers CMA GM -do- Washington Maria Project Wilhelmsen -do- Cargo Dank Silver Vegetable Alpine -do- oil ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Chemroad Chemicals Alpine 02.07.2021 Quest TRF Miami Palm oil Alpine -do- Sea Bravery Cement Global Shipping -do- Pangeo Coal Wilhelmsen -do- GladiaTor Coal G.A.C Waiting for berth Knag Huan Coal Wilhelmsen - Emerald Coal Sino Trans - Eternity BBC Coal Wilhelmsen - Confidence Neutrina Coal Water Link - Gaschem Chemicals G.S.A - Mosel SCF Don Mogas Alpine - White Purl LPG M. International - Tomson Gas LPG M. International - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= APL Norway Containers CMA GM 02.07.2021 Teera Bhum and Containers 03.07.2021 RDO Fortune Containers -do- =============================================================================

