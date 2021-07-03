ANL 34.39 Increased By ▲ 0.57 (1.69%)
ASC 19.70 Decreased By ▼ -0.04 (-0.2%)
ASL 24.80 Decreased By ▼ -0.16 (-0.64%)
AVN 94.61 Increased By ▲ 2.91 (3.17%)
BOP 8.51 Decreased By ▼ -0.01 (-0.12%)
BYCO 11.39 Decreased By ▼ -0.32 (-2.73%)
DGKC 118.50 Decreased By ▼ -2.03 (-1.68%)
EPCL 47.67 Decreased By ▼ -0.18 (-0.38%)
FCCL 23.05 Decreased By ▼ -0.21 (-0.9%)
FFBL 26.96 Decreased By ▼ -0.29 (-1.06%)
FFL 17.53 Decreased By ▼ -0.30 (-1.68%)
HASCOL 8.20 Decreased By ▼ -0.89 (-9.79%)
HUBC 79.60 Decreased By ▼ -0.56 (-0.7%)
HUMNL 8.28 Decreased By ▼ -0.34 (-3.94%)
JSCL 22.75 Decreased By ▼ -0.20 (-0.87%)
KAPCO 45.61 Increased By ▲ 0.26 (0.57%)
KEL 4.06 Decreased By ▼ -0.09 (-2.17%)
LOTCHEM 15.95 Increased By ▲ 0.09 (0.57%)
MLCF 46.60 Decreased By ▼ -0.90 (-1.89%)
PAEL 35.48 Increased By ▲ 0.13 (0.37%)
PIBTL 11.50 Decreased By ▼ -0.07 (-0.61%)
POWER 9.74 Decreased By ▼ -0.22 (-2.21%)
PPL 87.81 Decreased By ▼ -1.19 (-1.34%)
PRL 24.65 Decreased By ▼ -0.19 (-0.76%)
PTC 11.93 Decreased By ▼ -0.16 (-1.32%)
SILK 1.97 Decreased By ▼ -0.01 (-0.51%)
SNGP 47.85 Decreased By ▼ -0.40 (-0.83%)
TRG 167.26 Increased By ▲ 2.01 (1.22%)
UNITY 45.90 Decreased By ▼ -0.05 (-0.11%)
WTL 4.08 Decreased By ▼ -0.02 (-0.49%)
BR100 5,184 Decreased By ▼ -13.4 (-0.26%)
BR30 27,127 Decreased By ▼ -166.63 (-0.61%)
KSE100 47,686 Decreased By ▼ -114.39 (-0.24%)
KSE30 19,100 Decreased By ▼ -33.32 (-0.17%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 03 Jul 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (July 2, 2021).

===========================================
CURRENCY           SYMBOL     TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR          USD    158.10    157.60
EURO                EUR    187.56    186.97
JAPANESE YEN        JPY    1.4170    1.4125
BRITISH POUND       GBP    217.70    217.02
SWISS FRANC         CHF    170.73    170.19
CANADIAN DOLLAR     CAD    127.20    126.80
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    118.00    117.63
SWEDISH KRONA       SEK     18.54     18.48
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.33     18.28
DANISH KRONE        DKK     25.18     25.10
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    110.16    109.82
SINGAPORE DOLLAR    SGD    117.12    116.75
HONGKONG DOLLAR     HKD     20.44     20.37
KOREAN WON          KRW    0.1395    0.1391
CHINESE YUAN        CNY     24.66     24.58
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     38.00     37.88
THAI BAHT           THB      4.92      4.90
U.E.A DIRHAM        AED     43.35     43.21
SAUDI RIYAL         SAR     42.20     42.07
QATAR RIYAL         QAR     43.44     43.30
KUWAITI DINAR       KWD    525.69    524.03
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