KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (July 1, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc. PNSC 30-06-2021 Shalamar Crude Oil OP-2 M.T Disc. Pakistan 29-06-2021 Lahore Crude Oil National Shipping Corp. B-1/B-2 Dae Won Load Ethanol East Wind 01-07-2021 Shipping Company B-2 Tsm Pollux Load Ethanol East Wind 28-06-2021 Shipping Company B-4 Ocean General Sea Hawks 26-06-2021 Bridge Cargo Pvt. Ltd B-5 V Glory Disc. DAP Bulk Shipping 28-06-2021 Agency B-6/B-7 X-Press Disc. Load X-Press 30-06-2021 Bardsey Container Feeders Shipping B-8/B-9 AS Sicilia Disc. Load East Wind 30-06-2021 Container Shipping Company B-10/B-11 Evropi Load Ocean 30-06-2021 Clinkers Services B-11/B-12 Solin Disc DAP WMA Ship 28-06-2021 Care Services B-13/B-14 Thor Load. Ocean 28-06-2021 Caliber Clinkers Services B-14/B-15 Star Disc. Bulk Shipping 30-06-2021 Antares DAP Agency B-16/B-17 Xing Disc. WMA Ship 25-06-2021 Shou Hai DAP Care Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21/B-20 Glorious Rock WMA Ship 28-06-2021 Hope Phosphate Care Services B-25 Chanya Load Crystal Sea 30-06-2021 Naree Cement Services B-27/B-26 Ital Lirica Disc. Load Green Pak 29-06-2021 Container Shipping B-28/B-29 Shiling Disc. Load OOCL 29-06-2021 Container Pakistan ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Kyoto Disc. Load Hapag Lloyd 30-06-2021 Express Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Glorious 01-07-2021 Rock WMA Ship Hope Phosphate Care Services Ital Lirica 01-07-2021 Disc. Load Green Pak Container Shipping Kyoto Express 01-07-2021 Disc. Load Hapag Lloyd Container Pakistan X-Press Bardsey 01-07-2021 Disc. Load X-Press Feeders Container Shipping ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Magic Star 01-07-2021 D/2000 Carbon Black Trans Trade Pvt. Ltd Osaka 01-07-2021 D/L Container Ocean Sea Shipping Leo Paramount 01-07-2021 D/L Container United Marine Agency Mol Grandeur 01-07-2021 D/L Container Ocean Network Express Xin Qing Dao 01-07-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan Nikos P 02-07-2021 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Diyyinah-1 01-07-2021 Tanker - FMT Gumuldur 01-07-2021 Tanker - Oel Kedarnath 01-07-2021 Container Ship - Oocl Memphis 01-07-2021 Container Ship - =============================================================================

