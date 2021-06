KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (June 25, 2021).

================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================== Dawood Equities Al Shaheer Corp. 1,500 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 0.01 Spectrum Sec. Attock Petroleum Ltd 10,000 335.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 335.00 Dawood Equities Attock Ref. 1,500 0.01 Apex Capital 4,500 480.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 360.00 Dawood Equities Avanceon Limited 2,500 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 0.01 Adam Sec. Azgard Nine Ltd. 318,500 31.06 Total/Weighted Avg. Rate 318,500 31.06 Spectrum Sec. Berger Paints 12,000 95.00 Total/Weighted Avg. Rate 12,000 95.00 K.H.S. Securities Bestway Cement Ltd. 40,000 151.80 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 151.80 AKD Sec. BYCO Petroleum 56,300,000 9.46 Adam Sec. 1,016,500 9.65 Total/Weighted Avg. Rate 57,316,500 9.46 Fortune Sec. Clover Pak. 25,000 63.58 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 63.58 Adam Sec. D.G.Cement 139,000 117.10 Friendly Sec. 25,000 74.00 Total/Weighted Avg. Rate 164,000 110.53 M. M. M. A. Khanani Engro Corporation 3,000 335.00 Friendly Sec. 8,500 179.51 Total/Weighted Avg. Rate 11,500 220.07 Sherman Sec. Fauji Bin Qasim 14,000 52.00 Total/Weighted Avg. Rate 14,000 52.00 Spectrum Sec. Fauji Cement 122,500 24.30 Total/Weighted Avg. Rate 122,500 24.30 Spectrum Sec. Feroze 1888 Mills Lt 20,000 104.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 104.00 Fortune Sec. First National Equit 500,000 9.62 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 9.62 Vector Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 100 279.50 Dawood Equities 100 0.01 Aba Ali H. Sec. 50,000 284.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,200 283.43 Dawood Equities Ghandhara Nissan Ltd 13,000 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 13,000 0.01 Fortune Sec. Ghani Glass 100,000 49.71 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 49.71 Dawood Equities Ghani Global Holding 2,000 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 0.01 Optimus Capital Habib Bank Ltd. 1,805,000 127.48 Friendly Sec. 42,500 78.23 Total/Weighted Avg. Rate 1,847,500 126.35 Darson Sec. Hascol Petroleum 200,000 22.60 Shaffi Securities 20,000 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 220,000 22.55 Optimus Capital HI-tech Lubricant Lt 500,000 72.50 Spectrum Sec. 20,000 77.00 Total/Weighted Avg. Rate 520,000 72.67 Dawood Equities Hond Atlas Cars 600 0.01 Friendly Sec. 10,000 211.30 Total/Weighted Avg. Rate 10,600 199.34 MRA Sec. Hub Power 300 85.00 Total/Weighted Avg. Rate 300 85.00 Fairtrade Cap. Sec. Hum Network Limited 1,100,000 14.40 Total/Weighted Avg. Rate 1,100,000 14.40 MRA Sec. Jah. Siddiqui & Co. 200,000 23.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 23.00 Arif Habib Ltd. JS Bank Ltd. 3,000,000 5.60 Total/Weighted Avg. Rate 3,000,000 5.60 Adam Sec. K-Electric Limited 1,456,500 3.70 SAZ Capital 2,600,000 4.08 SAZ Capital 100,000 14.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,156,500 4.19 S. D. Mirza Securities Kohinoor Energy 10,000 36.95 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 36.95 Fairtrade Cap. Sec. Maple Leaf Cement 100,000 55.20 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 55.20 A.H.M. Sec. Merit Package 170,500 29.78 Total/Weighted Avg. Rate 170,500 29.78 Sherman Sec. Murree Brewery 1,000 540.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 540.00 Dawood Equities Nat. Refinery 1,400 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 1,400 0.01 K & I Global National Bank Pak. 100,000 37.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 37.00 Seven Star Sec. NetSol Technologies 100,000 287.00 Aba Ali H. Sec. 50,000 168.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 247.33 A.H.M. Sec. Next Capital Limited 967,000 22.65 Total/Weighted Avg. Rate 967,000 22.65 Best Sec. Nimir Resins Ltd 175,000 8.70 Darson Sec. 500,000 21.85 Total/Weighted Avg. Rate 675,000 18.44 Dawood Equities Nishat Mills 4,000 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 0.01 Fairtrade Cap. Sec. Nishat (Chunain) 175,000 65.80 Adam Sec. 135,000 46.57 Total/Weighted Avg. Rate 310,000 57.43 Dawood Equities Oil & Gas Developmen 900 0.01 Seven Star Sec. 500,000 99.50 Friendly Sec. 17,500 59.36 Total/Weighted Avg. Rate 518,400 97.97 Surmawala Sec. P. S. O. 5 230.00 Total/Weighted Avg. Rate 5 230.00 High Land Securities P.I.A.C.L (A) 50,000 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 18.00 K.H.S. Securities Packages Limited 20,000 480.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 480.00 Spectrum Sec. Pak Oilfields 10,000 401.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 401.00 Optimus Capital Pak Suzuki 150,000 358.04 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 358.04 Adam Sec. Pak. Int. Bulk Termi 2,443,500 10.06 Total/Weighted Avg. Rate 2,443,500 10.06 Equity Master Sec. Pakistan Petroleum 50,000 125.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 125.00 Adam Sec. Power Cement Limited 792,500 9.03 Total/Weighted Avg. Rate 792,500 9.03 Friendly Sec. Searle Company Ltd. 9,390 151.70 Total/Weighted Avg. Rate 9,390 151.70 Sherman Sec. Service Ind. 1,000 590.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 590.00 Dawood Equities Sui Northern 100 0.01 Aba Ali H. Sec. 100,000 49.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,100 48.95 MRA Sec. Telecard 25,000 15.05 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 15.05 Fortune Sec. TPL Corp Ltd. 5,000 15.80 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 15.80 Pearl Sec. TPL Insurance Ltd. 8,821,500 31.58 Total/Weighted Avg. Rate 8,821,500 31.58 Adam Sec. TRG Pakistan Ltd. 10,000 166.51 Pearl Sec. 4,011,000 166.15 Pearl Sec. 2,000,000 161.10 Total/Weighted Avg. Rate 6,021,000 164.47 K.H.S. Securities Tri-Pack Films 22,000 179.48 Total/Weighted Avg. Rate 22,000 179.48 Friendly Sec. United Bank Limited 53,355 77.63 Total/Weighted Avg. Rate 53,355 77.63 AKD Sec. Unity Foods Limited 3,000,000 49.00 Dawood Equities 585,000 95.00 Fairtrade Cap. Sec. 50,000 55.00 Adam Sec. 285,500 40.21 Total/Weighted Avg. Rate 3,920,500 55.30 Dawood Equities Waves Singer 4,000 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 0.01 ================================================================================== Total Turnover 95,290,250 ==================================================================================

