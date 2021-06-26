ANL 35.40 Increased By ▲ 0.71 (2.05%)
ASC 20.05 Decreased By ▼ -0.53 (-2.58%)
ASL 25.50 Increased By ▲ 0.20 (0.79%)
AVN 96.60 Increased By ▲ 0.80 (0.84%)
BOP 8.55 Increased By ▲ 0.02 (0.23%)
BYCO 12.18 Decreased By ▼ -0.34 (-2.72%)
DGKC 121.50 Decreased By ▼ -1.60 (-1.3%)
EPCL 48.50 Increased By ▲ 0.33 (0.69%)
FCCL 23.45 Decreased By ▼ -0.06 (-0.26%)
FFBL 26.39 Decreased By ▼ -0.51 (-1.9%)
FFL 18.26 Decreased By ▼ -0.04 (-0.22%)
HASCOL 10.74 Decreased By ▼ -0.16 (-1.47%)
HUBC 82.45 Increased By ▲ 0.25 (0.3%)
HUMNL 8.21 Decreased By ▼ -0.19 (-2.26%)
JSCL 22.85 Decreased By ▼ -0.35 (-1.51%)
KAPCO 44.00 No Change ▼ 0.00 (0%)
KEL 4.11 Increased By ▲ 0.01 (0.24%)
LOTCHEM 15.88 Decreased By ▼ -0.06 (-0.38%)
MLCF 46.70 Decreased By ▼ -0.45 (-0.95%)
PAEL 35.00 Decreased By ▼ -0.22 (-0.62%)
PIBTL 11.70 Decreased By ▼ -0.06 (-0.51%)
POWER 9.82 Decreased By ▼ -0.04 (-0.41%)
PPL 89.02 Decreased By ▼ -1.34 (-1.48%)
PRL 25.07 Decreased By ▼ -0.22 (-0.87%)
PTC 11.91 Decreased By ▼ -0.17 (-1.41%)
SILK 1.93 Increased By ▲ 0.12 (6.63%)
SNGP 49.39 Increased By ▲ 0.64 (1.31%)
TRG 159.80 Increased By ▲ 1.95 (1.24%)
UNITY 42.90 Increased By ▲ 0.09 (0.21%)
WTL 3.98 Increased By ▲ 0.34 (9.34%)
BR100 5,210 Decreased By ▼ -31.16 (-0.59%)
BR30 27,274 Increased By ▲ 42.28 (0.16%)
KSE100 47,704 Decreased By ▼ -258.6 (-0.54%)
KSE30 19,150 Decreased By ▼ -149 (-0.77%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 26 Jun 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (June 25, 2021).

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CURRENCY           SYMBOL     TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR          USD    158.20    157.70
EURO                EUR    189.24    188.64
JAPANESE YEN        JPY    1.4271    1.4225
BRITISH POUND       GBP    220.45    219.76
SWISS FRANC         CHF    172.44    171.89
CANADIAN DOLLAR     CAD    128.51    128.10
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    120.13    119.75
SWEDISH KRONA       SEK     18.80     18.74
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.64     18.59
DANISH KRONE        DKK     25.40     25.32
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    111.96    111.60
SINGAPORE DOLLAR    SGD    117.86    117.49
HONGKONG DOLLAR     HKD     20.46     20.40
KOREAN WON          KRW    0.1402    0.1397
CHINESE YUAN        CNY     24.74     24.66
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     38.05     37.93
THAI BAHT           THB      4.98      4.96
U.E.A DIRHAM        AED     43.38     43.24
SAUDI RIYAL         SAR     42.23     42.10
QATAR RIYAL         QAR     43.46     43.32
KUWAITI DINAR       KWD    525.84    524.18
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