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Exchange rates: buying and selling
26 Jun 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (June 25, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 158.20 157.70
EURO EUR 189.24 188.64
JAPANESE YEN JPY 1.4271 1.4225
BRITISH POUND GBP 220.45 219.76
SWISS FRANC CHF 172.44 171.89
CANADIAN DOLLAR CAD 128.51 128.10
AUSTRALIAN DOLAR AUD 120.13 119.75
SWEDISH KRONA SEK 18.80 18.74
NORWEGIAN KRONE NOK 18.64 18.59
DANISH KRONE DKK 25.40 25.32
NEWZEALAND DOLLAR NZD 111.96 111.60
SINGAPORE DOLLAR SGD 117.86 117.49
HONGKONG DOLLAR HKD 20.46 20.40
KOREAN WON KRW 0.1402 0.1397
CHINESE YUAN CNY 24.74 24.66
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.05 37.93
THAI BAHT THB 4.98 4.96
U.E.A DIRHAM AED 43.38 43.24
SAUDI RIYAL SAR 42.23 42.10
QATAR RIYAL QAR 43.46 43.32
KUWAITI DINAR KWD 525.84 524.18
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