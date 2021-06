KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Thursday (June 24, 2021).

===================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ===================================================================================================== As on: 24-06-2021 ===================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ===================================================================================================== ASDA Sec. Aba Ali H. Sec. Ferozsons Lab. 25,000 425.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 425.00 ASDA Sec. Aba Ali H. Sec. Frieslandcampins Eng 125,000 140.00 Total/Weighted Avg. Rate 125,000 140.00 ASDA Sec. Aba Ali H. Sec. Glaxo Smith Kline 50,000 200.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 200.00 Amer Securities M. M. M. A. Khanani Lucky Cement 40,000 1,210.00 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 1,210.00 Aba Ali H. Sec. ASDA Sec. Mughal Iron & Steel 300,000 105.00 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 105.00 ASDA Sec. Aba Ali H. Sec. Service Ind. 15,000 750.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 750.00 Cedar Capital AKD Sec. TPL Properties Ltd 2,000,000 26.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 26.50 BMA Capital Alfalah Sec. Treet Corp. 50,000 47.50 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 47.50 ===================================================================================================== Total Turnover 2,605,000 =====================================================================================================

