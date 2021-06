KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (June 21, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Mutriba Disc. Wilhelmsen 20-06-2021 Jet Oil Ship Services B-1 Everrich 7 Disc. East Wind Chemical Shipping Company 20-06-2021 B-2 Mahavir Disc. Alpine Marine 18-06-2021 Gas Oil Services B-6/B-7 As Sicilia Disc. Riazeda 20-06-2021 Load Pvt. Ltd. Container B-14/B-15 Thalassic Disc. Ocean 09-06-2021 Soya Bean Services Seeds ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-25 Alliance Sea Trade 18-06-2021 Disc. Iron & Shipping Steel Scrape B-27/B-26 Csl Sophie Disc. Ocean Sea 19-06-2021 Load Shipping Container B-28/B-29 Teera Bhum Disc. Cosco Shipping Load Lines 20-06-2021 Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Teera Bhum 21-06-2021 Disc. Load Container Cosco Shipping Lines Pakistan Alliance 21-06-2021 Disc. Iron & Steel Scrape Sea Trade Shipping Mahavir 21-06-2021 Disc. Gas Oil Alpine Marine Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Navig8 Sirius 21-06-2021 D/1000 BASE OIL Gac Pakistan M.T Karachi 21-06-2021 D/70000 CRUDE OIL PNSC Diyyinah 1 21-06-2021 D/52000 MOGAS Alpine Marine Services Kota Nailam 21-06-2021 D/L CONTAINER Pacific Delta Shipping Scio Sky 21-06-2021 D/L CONTAINER Riazeda Pvt. Ltd. Evropi 21-06-2021 D/44400 DAP Bulk Shipping Oriental Daphne 22-06-2021 D/3000 CHEMICAL East Wind Shipping Company Milos 22-06-2021 L/2500 LUBE OIL East Wind Shipping Company Berlin Express 22-06-2021 D/L CONTAINER Hapag Lloyd Pakistan Northern 22-06-2021 D/L CONTAINER Hapag Lloyd Pakistan Dedication Kmtc Colombo 22-06-2021 D/L CONTAINER United Marines Agency Hyundai 22-06-2021 D/L CONTAINER United Marine Agency Colombo ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Glen Canyon 21-06-2021 Container Ship - Gail 21-06-2021 Fertilizer - Chemroad 21-06-2021 Tanker - Queen Kmtc Dubai 21-06-2021 Container Ship - M.T Quetta 21-06-2021 Tanker - M.T Lahore 21-06-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Nil MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Win Coal Swift Shipping 20.06.2021 Harmony ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Silver Hiba Palm oil Alpine 19.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Mahadah Gas oil G.A.C 20.06.2021 Silver ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Chasseles Soya Bean Alpine 15.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Lime Chemicals Alpine 20.06.2021 Galaxy ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Sunbird Arrow Bitumen Trans Marine 21.06.2021 Unity Spirit Coal Ocean World -do- Al-Thakhira LNG G.S.A -do- Lotus-A Containers -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Silver Hiba Palm oil Alpine 21.06.2021 Lime Galaxy Chemicals Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Clea Containers MSC Pak 21.06.2021 Asia Evergreen Pam oil Alpine -do- Thor Monadic Coal Wilhelmsen Waiting for berth Pangeo Coal Wilhelmsen Sea Bravery Coal G.A.C Dato Success Coal Sea Trade Thor Caliber Coal G.A.C Falcon Trident Coal Wilhelmsen VSL Castor Coal East Wind - Jabal Hafit Coal Posidon - Ashley Lady Gas oil Alpine - Karema Mogas Alpine - Chemtrans Mogas Alpine - Adriatic Star Calypso Soya bean WMA - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Brooklyn Containers Maersk Pak 21.06.2021 Maersk Seletar Containers Maersk Pak 22.06.2021 Du Juang Song Gen. Cargo Cosco Shipping -do- Leopold Staff Gen. Cargo Sino Trans -do- =============================================================================

