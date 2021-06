KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (June 17, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Palawan Disc. Trans Maritimes 14-06-2021 Star Mogas Pvt. Ltd. OP-2 Tai Hu Disc. Mogas Alpine Marine 16-06-2021 Services B-1 Al Mahboobah Disc. Wilhelmsen 13-06-2021 Chemical Ship Services B-4 Gail Disc. Dap Bulk Shipping 14-06-2021 Agency B-5 Vigorous Disc. Dap Wma Shipcare 10-06-2021 Services B-6/B-7 Kota Naluri Disc. Load Pacific Delta 16-06-2021 Container Shipping B-9/B-8 Wan Hai 611 Disc. Load Riazeda Container Ship Pvt. Ltd 14-06-2021 B-11/B-12 Silvia Disc. Legend Shipping Ambition General Cargo & Logistic 16-06-2021 B-14/B-15 Thalassic Disc. Soya Ocean 09-06-2021 Bean Seeds Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-26/B-37 X-Press Disc. Load Msc Agency 16-06-2021 Euphrates Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kota Naluri 17-06-2021 Disc. Load Pacific Delta Container Shipping X-Press 17-06-2021 Disc. Load Msc Agency Euphrates Container Pakistan Palawan Star 18-06-2021 Disc. Trans Maritimes Mogas Pvt. Ltd. ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Kmtc Dubai 17-06-2021 D/L Container United Marine Agency Liberty Passion 17-06-2021 D/50 Vehicle Al Hamd International Nagvi8 Sirius 18-06-2021 D/Chemical Gac Pakistan Csl Sophie 18-06-2021 D/L Container Ocean Sea Services Jakarta Voyager 18-06-2021 D/L Container Sea World Asteria Leader 18-06-2021 D/906 Vehicle NYK Lines Pakistan ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Shalamar 17-06-2021 Tanker - Diyala 17-06-2021 Container Ship - Oel Kedarnath 17-06-2021 Container Ship - Pvt Dawn 17-06-2021 Tanker - Asl Fortune 17-06-2021 Clinkers - Chanya Naree 17-06-2021 Cement - Nagoya Express 17-06-2021 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Devon Bay Steel Coil Maritime Agency 16.06.2021 MW-2 Clipper Barolo Cement Global Maritime 12.06.2021 MW-4 Taxi Diara Coal Wilhelmsen 13.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Darya Sati Coal Ocean Service 15.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Horizon Palm oil Alpine 16.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO PS Milano Condensate Alpine 16.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Chasseles Soya Bean Alpine 15.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPGTERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Tomson Gas LGP M. International 16.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Sea Elegant Chemicals Alpine 16.06.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Samu Containers MSC Pak 17.06.2021 Maersk Detroit Containers Maersk pak -do- EXPECTED Departures Devon Bay Steel Coil Maritime Agency 17.06.2021 Clipper Barolo Cement Global Maritime -do- Taxi Diara Coal Wilhelmsen -do- Sea Elegant Chemicals Alpine -do- Tomson Gas LGP M. International -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Jeeppesen Merask Containers Maersk Pak 16.06.2021 Aristomenis Containers Hapag -do- Sunbird Arrow Bitumen Trans Marine -do- JOSCO Zhang Zhou Coal Ocean World -do- Sea Bravery Coal G.A.C Waiting for berth Dato Success Coal Sea Trade - Thor Caliber Coal G.A.C - Falcon Trident Coal Wilhelmsen - VSL Castor Coal East Wind - Unity Spirit Coal Ocean World - Win Harmony Coal Swift - Meratus Jayawijaya Containers Maersk Pak - Maran Gas Tory LNG G.A.C - Mahadah Silver Gas oil G.A.C - Chemtrans Adriatic Mogas Alpine - Sea Helios Mogas Alpine - Star Calypso Soya bean WMA - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= BBC Diamond Project Cargo Project Shipping 17.06.2021 Xpress Euphrates Containers Maersk Pak -do- Meratus Jayawijaya Containers Maersk Pak 18.06.2021 CMA CGM Rigoletto Containers CMA CGM -do- =============================================================================

