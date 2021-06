KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (June 15, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Palawan Disc. Trans Maritimes 14-06-2021 Star Mogas Pvt. Ltd. OP-2 M.T Shalamr Disc. PNSC 14-06-2021 Crude Oil B-1 Al Disc. Wilhelmsen 13-06-2021 Mahboobah Chemical Ship Services B-2 Sea Elegant Disc. Alpine Marine 13-06-2021 Chemical Services B-4 Gail Disc. Dap Bulk Shipping 14-06-2021 Agency B-5 Vigorous Disc. Dap Wma Shipcare 10-06-2021 Services B-6/B-7 Oel Disc. Eastwind 14-06-2021 Kedarnath Load Shipping Container B-9/B-8 Wan Disc. Load Hai 611 Container Riazeda 14-06-2021 Ship Pvt. Ltd B-10/B-11 Asl Fortune Load Seatrade 10-06-2021 Clinkers Shipping B-11/B-12 Inthira Load Talc Crystal Sea 09-06-2021 Naree Lumps Services B-13/B-14 Thalassic Disc. Soya Ocean Services 09-06-2021 Bean Seeds B-16/B-17 Bulk Draco Disc. Soya Wilhelmsen Bean Seeds Ship Services 04-06-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-25 Chanya Naree Load Cement Crystal Sea 14-06-2021 Services B-26/B-27 Ym Eternity Disc. In Shipping 13-06-2021 Load Container B-28/B-29 Northern Disc. Hapag Lloyd 13-06-2021 Discovery Load Pakistan Container B-29/B-30 Diyala Disc. Load X-Press 14-06-2021 Container Feeder Shipping ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Shalamr 15-06-2021 Disc. Crude Oil PNSC ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Jag Pooja 15-06-2021 D/35000 MOGAS - M.T Quetta 15-06-2021 D/70000 CRUDE OIL - Geum Gang 16-06-2021 L/9500 ETHANOL - M.T Lahore 16-06-2021 D/70000 CRUDE OIL - Naggoya 16-06-2021 D/L CONTAINER - Express Glen Canyon 16-06-2021 D/L CONTAINER - Jakarta Voyager 16-06-2021 D/L CONTAINER - X-Press 16-06-2021 D/L CONTAINER - Euphrates Asteria Leader 16-06-2021 D/906 VEHICLE - ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Greenwich 15-06-2021 Container Ship - Bridge Neptune 15-06-2021 Barite Lumps - As Sicilia 15-06-2021 Container Ship - Yantian 15-06-2021 Container Ship - Express Msc Samu 15-06-2021 Container Ship - Venus Leader 15-06-2021 Car Carrier - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Chipol General Sea Hawk 11.06.2021 Brok Galaxy Cargo MW-2 Clipper Cement Global Maritime 12.06.2021 Barolo MW-4 Taxi Diara Coal Wilhelmsen 13.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT CP Nanjing Coal Ocean World 14.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chem Sinyoo Palm oil Alpine 13.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Jasmine Containers MSC pak 14.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Navarino Containers MSC Pak 14.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Al-Salam-II Gas oil Transmarine 14.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Majestic Sky Soya Bean Alpine 06.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Lobito LNG G.A.C 13.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Milaha Qatr LNG G.S.A 14.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPGTERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Amazon LPG M. International 13.06.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Lobito LNG G.A.C 15.06.2021 Chemroad Ditta Chemicals Alpine -do- Majestic Sky Soya Bean Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Navarino Containers MSC Pak 15.06.2021 MSC Jasmine Containers MSC pak -do- Chem Sinyoo Palm oil Alpine -do- Clipper Barolo Cement Global Maritime -do- Gas Amazon LPG M. International -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Samu Containers MSC Pak 15.06.2021 Sphene Containers Maersk Pak -do- Chasseles Soya Bean Alpine -do- Horizon Palm oil Alpine -do- Darya Sati Coal Ocean Service -do- Thor Caliber Coal G.A.C Waiting for berth Falcon Trident Coal Wilhelmsen - VSL Castor Coal East Wind - Unity Spirit Coal Ocean World - Win Harmony Coal Swift - JOSCO Yang Coal Ocean World - Zuzhu Dato Success Coal Sea Trade PM Milano Condensate Alpine - Tomson Gas LGP M. International - Mahadah Silver Gas oil G.A.C - AG Mars Gas oil Alpine - Chemtrans Mogas Alpine - Adriatic Sea Helios Mogas Alpine - Devon Bay Steel Coil Maritime Agency - Star Calypso Soya bean WMA - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Glen Canyon Containers 15.06.2021 Maersk Detroit Containers Maersk pak -do- =============================================================================

