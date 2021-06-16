ANL 31.05 Decreased By ▼ -0.76 (-2.39%)
ASC 19.01 Decreased By ▼ -0.18 (-0.94%)
ASL 27.35 Decreased By ▼ -0.75 (-2.67%)
AVN 91.39 Increased By ▲ 0.69 (0.76%)
BOP 8.38 Decreased By ▼ -0.12 (-1.41%)
BYCO 13.03 Increased By ▲ 0.20 (1.56%)
DGKC 130.75 Increased By ▲ 2.15 (1.67%)
EPCL 49.44 Increased By ▲ 1.64 (3.43%)
FCCL 24.40 Increased By ▲ 0.03 (0.12%)
FFBL 26.95 Increased By ▲ 0.35 (1.32%)
FFL 17.49 Decreased By ▼ -0.36 (-2.02%)
HASCOL 11.90 Increased By ▲ 0.15 (1.28%)
HUBC 81.00 Increased By ▲ 2.49 (3.17%)
HUMNL 8.49 Decreased By ▼ -0.19 (-2.19%)
JSCL 24.30 Decreased By ▼ -0.30 (-1.22%)
KAPCO 43.63 Decreased By ▼ -0.38 (-0.86%)
KEL 4.70 Increased By ▲ 0.48 (11.37%)
LOTCHEM 16.20 Increased By ▲ 0.35 (2.21%)
MLCF 49.32 Increased By ▲ 0.42 (0.86%)
PAEL 36.20 Decreased By ▼ -0.55 (-1.5%)
PIBTL 11.39 Decreased By ▼ -0.01 (-0.09%)
POWER 10.54 Decreased By ▼ -0.05 (-0.47%)
PPL 92.40 Decreased By ▼ -2.10 (-2.22%)
PRL 26.70 Decreased By ▼ -0.69 (-2.52%)
PTC 12.90 Decreased By ▼ -0.52 (-3.87%)
SILK 1.61 Decreased By ▼ -0.01 (-0.62%)
SNGP 49.35 Decreased By ▼ -1.13 (-2.24%)
TRG 165.90 Increased By ▲ 3.40 (2.09%)
UNITY 48.30 Decreased By ▼ -0.15 (-0.31%)
WTL 3.99 Decreased By ▼ -0.24 (-5.67%)
BR100 5,333 Increased By ▲ 1.35 (0.03%)
BR30 27,937 Increased By ▲ 164.91 (0.59%)
KSE100 48,633 Decreased By ▼ -93.52 (-0.19%)
KSE30 19,625 Decreased By ▼ -22.41 (-0.11%)
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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 16 Jun 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Tuesday (June 15, 2021).

===========================================
CURRENCY           SYMBOL     TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR          USD    156.70    156.20
EURO                EUR    190.29    189.69
JAPANESE YEN        JPY    1.4233    1.4188
BRITISH POUND       GBP    221.17    220.46
SWISS FRANC         CHF    174.21    173.66
CANADIAN DOLLAR     CAD    129.08    128.67
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    120.76    120.00
SWEDISH KRONA       SEK     18.93     18.87
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.84     18.78
DANISH KRONE        DKK     25.55     25.47
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    112.05    111.69
SINGAPORE DOLLAR    SGD    118.16    117.78
HONGKONG DOLLAR     HKD     20.27     20.20
KOREAN WON          KRW    0.1401    0.1397
CHINESE YUAN        CNY     24.74     24.66
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     38.09     37.97
THAI BAHT           THB      5.04      5.02
U.E.A DIRHAM        AED     42.96     42.83
SAUDI RIYAL         SAR     41.82     41.69
QATAR RIYAL         QAR     43.05     42.91
KUWAITI DINAR       KWD    521.60    519.94
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