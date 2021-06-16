Markets
Exchange rates: buying and selling
16 Jun 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Tuesday (June 15, 2021).
===========================================
CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
===========================================
U.S DOLLAR USD 156.70 156.20
EURO EUR 190.29 189.69
JAPANESE YEN JPY 1.4233 1.4188
BRITISH POUND GBP 221.17 220.46
SWISS FRANC CHF 174.21 173.66
CANADIAN DOLLAR CAD 129.08 128.67
AUSTRALIAN DOLAR AUD 120.76 120.00
SWEDISH KRONA SEK 18.93 18.87
NORWEGIAN KRONE NOK 18.84 18.78
DANISH KRONE DKK 25.55 25.47
NEWZEALAND DOLLAR NZD 112.05 111.69
SINGAPORE DOLLAR SGD 118.16 117.78
HONGKONG DOLLAR HKD 20.27 20.20
KOREAN WON KRW 0.1401 0.1397
CHINESE YUAN CNY 24.74 24.66
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.09 37.97
THAI BAHT THB 5.04 5.02
U.E.A DIRHAM AED 42.96 42.83
SAUDI RIYAL SAR 41.82 41.69
QATAR RIYAL QAR 43.05 42.91
KUWAITI DINAR KWD 521.60 519.94
===========================================
Copyright Business Recorder, 2021
Comments are closed on this story.