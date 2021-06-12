ANL 32.21 Increased By ▲ 0.51 (1.61%)
ASC 18.65 Increased By ▲ 1.20 (6.88%)
ASL 26.45 Decreased By ▼ -0.15 (-0.56%)
AVN 91.35 Increased By ▲ 0.85 (0.94%)
BOP 8.21 Increased By ▲ 0.03 (0.37%)
BYCO 11.84 Increased By ▲ 0.49 (4.32%)
DGKC 126.00 Decreased By ▼ -2.50 (-1.95%)
EPCL 48.20 Increased By ▲ 0.05 (0.1%)
FCCL 23.96 Increased By ▲ 0.06 (0.25%)
FFBL 27.90 Decreased By ▼ -0.09 (-0.32%)
FFL 17.79 Decreased By ▼ -0.15 (-0.84%)
HASCOL 11.45 Increased By ▲ 0.25 (2.23%)
HUBC 78.30 Decreased By ▼ -0.70 (-0.89%)
HUMNL 8.64 Decreased By ▼ -0.08 (-0.92%)
JSCL 24.65 Increased By ▲ 0.35 (1.44%)
KAPCO 44.75 Increased By ▲ 0.06 (0.13%)
KEL 4.19 Decreased By ▼ -0.03 (-0.71%)
LOTCHEM 16.31 Decreased By ▼ -0.29 (-1.75%)
MLCF 46.70 Decreased By ▼ -0.35 (-0.74%)
PAEL 36.20 Increased By ▲ 0.32 (0.89%)
PIBTL 11.04 Decreased By ▼ -0.11 (-0.99%)
POWER 10.08 Decreased By ▼ -0.02 (-0.2%)
PPL 90.20 Decreased By ▼ -0.50 (-0.55%)
PRL 26.25 Increased By ▲ 0.31 (1.2%)
PTC 14.00 Increased By ▲ 0.99 (7.61%)
SILK 1.58 Increased By ▲ 0.02 (1.28%)
SNGP 48.20 Increased By ▲ 0.25 (0.52%)
TRG 168.50 Decreased By ▼ -3.30 (-1.92%)
UNITY 49.39 Increased By ▲ 0.14 (0.28%)
WTL 4.26 Increased By ▲ 0.01 (0.24%)
BR100 5,282 Increased By ▲ 24.37 (0.46%)
BR30 27,601 Increased By ▲ 45.56 (0.17%)
KSE100 48,305 Increased By ▲ 53.23 (0.11%)
KSE30 19,479 Decreased By ▼ -58.87 (-0.3%)
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Jun 12, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 12 Jun 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (June 11, 2021).

===========================================
CURRENCY           SYMBOL     TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR          USD    156.40    155.90
EURO                EUR    191.09    190.48
JAPANESE YEN        JPY    1.4296    1.4250
BRITISH POUND       GBP    221.77    221.06
SWISS FRANC         CHF    175.00    174.44
CANADIAN DOLLAR     CAD    129.39    128.98
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    121.26    120.88
SWEDISH KRONA       SEK     19.10     19.04
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.93     18.87
DANISH KRONE        DKK     25.64     25.55
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    112.51    112.15
SINGAPORE DOLLAR    SGD    118.31    117.93
HONGKONG DOLLAR     HKD     20.24     20.17
KOREAN WON          KRW    0.1409    0.1405
CHINESE YUAN        CNY     24.70     24.62
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     38.03     37.91
THAI BAHT           THB      5.03      5.02
U.E.A DIRHAM        AED     42.59     42.45
SAUDI RIYAL         SAR     41.74     41.61
QATAR RIYAL         QAR     42.94     42.81
KUWAITI DINAR       KWD    521.07    519.41
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