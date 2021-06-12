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Exchange rates: buying and selling
12 Jun 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (June 11, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 156.40 155.90
EURO EUR 191.09 190.48
JAPANESE YEN JPY 1.4296 1.4250
BRITISH POUND GBP 221.77 221.06
SWISS FRANC CHF 175.00 174.44
CANADIAN DOLLAR CAD 129.39 128.98
AUSTRALIAN DOLAR AUD 121.26 120.88
SWEDISH KRONA SEK 19.10 19.04
NORWEGIAN KRONE NOK 18.93 18.87
DANISH KRONE DKK 25.64 25.55
NEWZEALAND DOLLAR NZD 112.51 112.15
SINGAPORE DOLLAR SGD 118.31 117.93
HONGKONG DOLLAR HKD 20.24 20.17
KOREAN WON KRW 0.1409 0.1405
CHINESE YUAN CNY 24.70 24.62
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.03 37.91
THAI BAHT THB 5.03 5.02
U.E.A DIRHAM AED 42.59 42.45
SAUDI RIYAL SAR 41.74 41.61
QATAR RIYAL QAR 42.94 42.81
KUWAITI DINAR KWD 521.07 519.41
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