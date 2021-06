KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (June 10, 2021).

====================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ====================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ====================================================================================== Fortune Sec. Agha Steel Ind. 500,000 34.40 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 34.40 MRA Sec. Al Shaheer Corp. 100,000 17.05 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 17.05 MRA Sec. Attock Ref. 3,100 247.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,100 247.00 D.J.M. Sec. Biafo Ind. 95,000 134.50 Total/Weighted Avg. Rate 95,000 134.50 AKD Sec. Fauji Cement 927,500 23.50 Total/Weighted Avg. Rate 927,500 23.50 Foundation Sec. Faysal Bank 4,000,000 16.50 Total/Weighted Avg. Rate 4,000,000 16.50 Surmawala Sec. Ghandhara Nissan Ltd 500 115.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 115.00 MRA Sec. Glaxo Smith Kline 5,000 170.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 170.00 Axis Global Hond Atlas Cars 300 184.00 Total/Weighted Avg. Rate 300 184.00 Arif Habib Ltd. Hum Network Limited 2,000,000 8.60 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 8.60 Sherman Sec. International. Ind. 335,000 207.50 Arif Habib Ltd. 3,500,000 207.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,835,000 207.50 Next Capital JS Bank Ltd. 1,500,000 5.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 5.00 Fortune Sec. Lotte Chemical Ltd 25,000 16.55 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 16.55 MRA Sec. Maple Leaf Cement 40,000 47.18 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 47.18 JS Global Cap. MCB Bank Ltd. 500,000 165.70 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 165.70 B&B Sec. NetSol Technologies 4,000 189.20 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 189.20 Adam Sec. Pak Elektron 365,500 32.45 Total/Weighted Avg. Rate 365,500 32.45 Next Capital Pakistan Petroleum 100 92.00 Total/Weighted Avg. Rate 100 92.00 D.J.M. Sec. Pakistan Reinsurance 50,000 24.50 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 24.50 M. M. M. A. Khanani Siddiqsons Tin Plate 65,000 17.50 M. M. M. A. Khanani 65,000 17.30 Total/Weighted Avg. Rate 130,000 17.40 B&B Sec. Sui Northern 6,000 47.40 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 47.40 Fortune Sec. Thatta Cement Co. 5,000 22.00 Alfalah Sec. 92,000 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 97,000 22.00 Fortune Sec. Unity Foods Limited 2,100,000 46.60 Total/Weighted Avg. Rate 2,100,000 46.60 M. M. M. A. Khanani Worldcall Telecom Ltd 250,000 4.18 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 4.18 ====================================================================================== Total Turnover 16,534,000 ======================================================================================

