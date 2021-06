KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (June 9, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Hafnia Disc Alpine 08-06-2021 Africa Mogas Marine Services OP-2 M.T Karachi Disc. PNSC 08-06-2021 Crude Oil B-10/B-11 Navios Disc. Ocean 25-05-2021 Sagittarius Soya Bean Services Seeds B-11/B-12 Bulk Draco Disc. Wilhelmsen Ships Soya Bean Services 04-06-2021 Seeds B-13/B-14 African Tern Disc. Wilhelmsen Ships Pet Coke Services 05-06-2021 B-14/B-15 Pacific Disc. Legend Shipping & Knight General Logistic 06-06-2021 Cargo B-16/B-17 Szczecin Disc. Golden Shipping 06-06-2021 Trader Load Container ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20/B-21 Pac Disc. Sea hawks 06-06-2021 Antares General Pvt. Ltd Cargo B-24 Hc Jette Load Talc Project 05-06-2021 Marit Powder Shipping B-26/B-27 Ever Ursula Disc. Green 08-06-2021 Load Pak Shipping Container B-28/B-29 Cosco Aden Disc. Cosco Shipping Load Lines 08-06-2021 Container Pakistan ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Bea Schulte Disc. Hapag Lloyd 09-06-2021 Load Pakistan Container Saplt-4 Tsingtao Disc. Hapag Lloyd 08-06-2021 Express Load Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Szczecin 09-06-2021 Disc. Load Container Golden Shipping Trader Navios 09-06-2021 Disc. Soya Bean Seeds Ocean Services Sagittarius African Tern 09-06-2021 Disc. Pet Coke Wilhelmsen Ships Services M.T Karachi 10-06-2021 Disc. Crude Oil PNSC ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Iris Victoria 09-06-2021 D/55057 MOGAS Gac Pakistan Tai Hu 09-06-2021 D/30000 MOGAS Alpine Marine Services Greenwich 09-06-2021 D/L Container - Bridge Kmtc Mundra 09-06-2021 D/L CONTAINER United Maine Agency Independent 09-06-2021 D/L CONTAINER Riazeda Pvt. Ltd. Spirit Vigorous 09-06-2021 D/45506 DAP WMA Shipcare Services Northern 10-06-2021 D/L CONTAINER Hapag Lloyd Pakistan Dedication ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo Kota Naked 09-06-2021 Container Ship - Oriental Lotus 09-06-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Chipol Project Sea Hawk 07.06.2021 Xiongan Cargo MW-2 Alexandras-3 Project Marshal island 07.06.2021 Cargo MW-4 Erietta Coal Wilhelmsen 06.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Ikan Pelata Coal East Wind 06.06.2021 PIBT PMS Seagul Coal East Wind 07.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Tai Hawk Coal Sino Trans 07.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Corona Palm oil Alpine 06.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak 08.06.2021 Kensington ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Pina Containers MSC Pak 08.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Chemtrans Mogas Alpine 08.06.2021 Adriatic ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Majestic Sky Soya Bean Alpine 06.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Corcoyado LNG G.A.C 08.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Ginga Chemicals Alpine 08.06.2021 Panther ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= NIL ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Erietta Coal Wilhelmsen 09.06.2021 Chipol Xiongan Project Sea Hawk -do- Cargo Tai Hawk Coal Sino Trans -do- Ikan Pelata Coal East Wind -do- Maersk Containers Maersk Pak -do- Kensington Corona Palm oil Alpine -do- Ginga Panther Chemicals Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Milaha Ras LNG G.S.A 09.06.2021 Laffan NCC Nasma Palm oil Alpine -do- Rhapsody Chemicals Alpine -do- JOSCO Suzhu Steel Coil Maritime -do- Xin Hai Tong-23 Coal Gulf Marine -do- Pacific Coal Sino Trans -do- Advance CP Nanjing Coal Ocean World Waiting for berth Darya Sati Coal Ocean Service - Unity Spirit Coal Ocean World - Win Harmony Coal Swift - AG Nektarios Coal East Wind - Star Aquarius Coal Ocean World - JOSCO Coal Ocean World - Yang Zuzhu Star Calypso Soya bean WMA - PM Milano Condensate Alpine - Horizon Palm oil Alpine - Chem Sinyoo Palm oil Alpine - Sloman Hera Palm oil Alpine - AG Mars Gas oil Alpine - Al-Salam-II Gas oil Transmarine - Sea Helios Mogas Alpine - Toro Mogas Alpine - Chipol Brok General Sea Hawk - Galaxy Cargo HC Jana Rosa Steel Coil Asia Marine - Gulf Moon Chemicals Alpine - Chasselas Soya Bean Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= White Purl LPG 09.06.2021 CMA CGM Containers CMA CGM 10.06.2021 Butterfly Irenes Ray Containers -do- =============================================================================

