KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (June 4, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 M.T Disc. PNSC 03-06-2021 Lahore Crude Oil OP-2 Lourdes Disc. Alpine 03-06-2021 Gas Oil Marine Services B-4 Pac Disc. Sea Hawks 03-06-2021 Antares General Pvt. Ltd Cargo B-6/B-7 Mol Disc/ Ocean 03-06-2021 Generosity Load Network Container Express B-10/B-11 Navios Disc. Ocean 25-05-2021 Sagittarius Soya Bean Services Seeds B-14/B-15 Sakizaya Disc. Canola Ocean 24-05-2021 Brave Services B-16/B-17 Ken Sea Disc. Dap Bulk 30-05-2021 Shipping NMB-1 Al Hijrat Load Rice N.S 20-05-2021 Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-28/B-29 Merry Star Disc/ Riazeda 03-06-2021 Load Pvt. Ltd Container ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Mol 04-06-2021 Disc/Load Container Ocean Network Express Generosity ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Dl Violet 04-06-2021 D/2500 Base Oil Alpine Marine Services Mol Growth 04-06-2021 D/L Container Ocean Network Express Fmt Gumuldur 05-06-2021 D/2500 Chemical Alpine Marine Services Xin Yan Tian 05-06-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan Ever Ursula 05-06-2021 D/L Container Ever Green Shiiping As Sicilia 05-06-2021 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Hyundai 05-06-2021 D/L Container United Marine Agency Forward Thorsky 05-06-2021 D/L Container Diamond Shipping Services HC Jette 05-06-2021 l/13000 Talc Powder Project Shipping Marit ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Avni 04-06-2021 Container Ship - M.T 04-06-2021 Tanker - Shalamar New Hunter 04-06-2021 Tanker - M.T Quetta 04-06-2021 Tanker - Sea Power 04-06-2021 Tanker - Molly 04-06-2021 Tanker - World Era 1 04-06-2021 Clinkers - Unity 04-06-2021 Clinkers - Discovery =============================================================================

