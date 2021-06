KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (June 3, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc. PNSC 01-06-2021 Quetta Crude Oil OP-2 M.T Disc. PNSC 01-06-2021 Shalamar Crude Oil B-1 Sea Power Disc. Alpine Marine 01-06-2021 Chemical Services B-4 New Load. Sirius 01-06-2021 Hunter Clinkers Logistic B-5 World Load. Crystal Sea 30-05-2021 Era-1 Clinkers Services B-10/B-11 Navios Disc. Soya Ocean 25-05-2021 Sagittarius Bean Seeds Services B-11/B-12 Worldera 1 Load Crystal Sea 30-05-2021 Clinkers Services B-13/B-14 Unity Load Crystal sea 29-05-2021 Discovery Clinkers Services B-14/B-15 Sakizaya Disc. Ocean 24-05-2021 Brave Canola Services B-16/B-17 Ken Sea Disc. Dap Bulk Shipping 30-05-2021 Nmb-1 Reza Load Rice N.S Shipping 27-05-2021 NMB-1 Al Hijrat Load Rice N.S Shipping 20-05-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-25 Molly Load Tradelink 02-06-2021 Base Oil International B-26/B-27 Avni Disc. Load Riazeda 02-06-2021 Container ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Avni 03-06-2021 Disc. Load Container Riazeda M.T Shalamar 03-06-2021 Disc. Crude Oil PNSC New Hunter 03-06-2021 Load.Clinkers Sirius Logistic World Era-1 03-06-2021 Load. Clinkers Crystal Sea Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Lourdes 03-06-2021 D/11000 Mogas Alpine Marine Services Pac Antares 03-06-2021 D/24136 Sea Hawks Pvt. Ltd. General Cargo Dl Violet 04-06-2021 D/2500 Base Oil Alpine Marine Services Mol Growth 04-06-2021 D/L Container Ocean Network Express Snoopy 04-06-2021 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd. ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Liberty Promise 03-06-2021 Car Carrier - Actuaria 03-06-2021 Container Ship - Oel Kedarnath 03-06-2021 Container Ship - Gs Future 03-06-2021 Tanker - Ningbo Express 03-06-2021 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Neptune Palm kernel Alpine 29.05.2021 MW-2 Nymph Iron Evergreen 30.05.2021 Logistic MW-4 Mandarin Coal Sino Trans 02.06.2021 Dalian ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Shanghai Coal Wilhelmsen 31.05.2021 Bulker PIBT Akti Coal East Wind 01.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Sider Tis Coal Sino Trans 29.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Samu Containers MSC Pak 02.06.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO PRO Trumph Mogas Alpine 31.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Mytro Soya Bean Alpine 29.05.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Joanna Containers MSC Pak 03.06.2021 MOL Generosity Containers Ocean Network -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= MSC Samu Containers MSC Pak 03.06.2021 PRO Trumph Mogas Alpine -do- Sider Tis Coal Sino Trans -do- Shanghai Bulker Coal Wilhelmsen -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MOL Growth Containers Ocean Network 03.06.2021 Jeppsen Mearsk Containers Maersk Pak -do- Al-Soor-II Gas oil Transmarine -do- FJ Star Coal Wilhelmsen -do- Idee Fixe Coal Sino Trans -do- AG Nektarios Coal East Wind Waiting for berth Star Aquarius Coal Ocean World - PMS Seagul Coal East Wind - Ikan Pelata Coal East Wind - Xin Hai Tong-23 Coal Gulf Marine - Serene Amelia Coal East Wind - IDC Diamond Coal Sino Trans - Gaschem Dalian Chemicals Asia Marine - Majestic Sky Soya Bean Alpine - Chasselas Soya Bean Alpine - Inthiar Talcum Crystal sea - Naree Powder Toro Mogas Alpine - Al-Salam-II Gas oil Transmarine - Velos Forza Gas oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Athenian Containers Hapag 03.06.2021 Safmarine Ngami Containers Maersk Pak 04.06.2021 Navios Unite Containers -do- =============================================================================

