Euro 2020: Ukraine factfile

Factfile on Ukraine ahead of Euro 2020, which starts on June 11:

Previous Euro performance: two participations, group stage in 2012 and 2016

FIFA ranking: 24

Nickname: The Yellow and Blue

Coach: Andriy Shevchenko

Star players: Ruslan Malinovskyi, Oleksandr Zinchenko

Main clubs: Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk

How did they qualify: Top of Group B

Pre-Euro friendlies:

Ukraine v Northern Ireland (on June 3)

Ukraine v Cyprus (on June 7)

26-man squad:

Goalkeepers: Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Andriy Pyatov, Anatoliy Trubin (both Shakhtar Donetsk)

Defenders: Eduard Sobol (Club Brugge/BEL), Illia Zabarnyi, Vitaliy Mykolenko, Oleksandr Karavaev, Oleksandr Tymchyk, Denys Popov (all Dynamo Kiev), Sergiy Kryvtsov, Mykola Matviyenko (both Shakhtar Donetsk)

Midfielders: Sergiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko, Viktor Tsygankov (all Dynamo Kiev), Marlos, Taras Stepanenko, Georgiy Sudakov (all Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham/ENG), Ruslan Malinovskyi (Atalanta/ITA), Yevgen Makarenko (KV Kortrijk/BEL), Oleksandr Zinchenko (Manchester City/ENG), Roman Bezus (Ghent/BEL), Oleksandr Zubkov (Ferencvaros/HUN)

Forwards: Roman Yaremchuk (Gent/BEL), Artem Besedin (Dynamo Kiev), Artem Dovbyk (Dnipro-1).