Euro 2020: Turkey factfile

PARIS: Factfile on Turkey ahead of Euro 2020, which starts on June 11:

Honours: None

Previous Euro performance: Four participations, best result semi-finals in 2008

FIFA ranking: 29th

Nickname: The Crescent Stars

Coach: Senol Gunes

Star players: Burak Yilmaz, Hakan Calhanoglu

Main clubs: Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas

How did they qualify: Second in Group H

Pre-Euro friendlies:

Turkey 2 Azerbaijan 1 (May 27)

Turkey 0 Guinea 0 (May 31)

Turkey v Moldova (June 3)

Provisional 30-man squad:

Goalkeepers: Mert Gunok (Istanbul Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor), Altay Bayindir (Fenerbahce), Gokhan Akkan (Rizespor)

Defenders: Zeki Celik (Lille/FRA), Mert Muldur (Sassuolo/ITA), Merih Demiral (Juventus/ITA), Ozan Kabak (Liverpool/ENG), Caglar Soyuncu (Leicester/ENG), Kaan Ayhan (Sassuolo/ITA), Umut Meras (Le Havre/FRA), Ridvan Yilmaz (Besiktas)

Midfielders: Abdulkadir Omur (Trabzonspor), Cengiz Under (Leicester/ENG), Efecan Karaca (Alanyaspor), Halil Akbunar (Goztepe), Dorukhan Tokoz (Besiktas), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Mahmut Tekdemir (Istanbul Basaksehir), Okay Yokuslu (West Bromwich Albion/ENG), Orkun Kokcu (Feyenoord/NED), Ozan Tufan (Fenerbahce), Taylan Antalyali (Galatasaray), Hakan Calhanoglu (AC Milan/ITA), Yusuf Yazici (Lille/FRA)

Forwards: Burak Yilmaz (Lille/FRA), Enes Unal (Getafe/ESP), Halil Ibrahim Dervisoglu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Duesseldorf/GER), Kerem Akturkoglu (Galatasaray)