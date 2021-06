Euro 2020: Switzerland factfile

LAUSANNE: Factfile on Switzerland ahead of Euro 2020, which starts on June 11:

Honours: None

Previous Euro performance: Four participations, best performance last 16 in 2016

FIFA ranking: 13

Nickname: La Nati

Coach: Vladimir Petkovic

Star players: Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Yann Sommer

Main clubs: Young Boys, Basel, Servette Geneva

How did they qualify: Won Group D

Pre-Euro friendlies:

Switzerland 2 United States 1 (May 30)

Switzerland-Liechtenstein (June 3)

26-man squad:

Goalkeepers: Yvon Mvogo (PSV Eindhoven/NED), Jonas Omlin (Montpellier/FRA), Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach/GER)

Defenders: Manuel Akanji (Borussia Dortmund/GER), Loris Benito (Bordeaux/FRA), Eray Coemert (Basel), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/GER), Jordan Lotomba (Nice/FRA), Kevin Mbabu (Wolfsburg/GER), Becir Omeragic (FC Zurich), Ricardo Rodriguez (Torino/ITA), Fabian Schaer (Newcastle/ENG), Silvan Widmer (Basel)

Midfielders: Christian Fassnacht (Young Boys Berne), Edimilson Fernandes (Mainz 05/GER), Remo Freuler (Atalanta/ITA), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb/CRO), Admir Mehmedi (Wolfsburg/GER), Granit Xhaka (Arsenal/ENG), Denis Zakaria (Borussia Moenchengladbach/GER), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt/GER), Ruben Vargas (Augsburg/GER)

Forwards: Breel Embolo (Borussia Moenchengladbach/GER), Xherdan Shaqiri (Liverpool/ENG), Haris Seferovic (Benfica/POR), Steven Zuber (Eintracht Frankfurt/GER)