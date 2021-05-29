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Exchange rates: buying and selling
29 May 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (May 28, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 155.35 154.85
EURO EUR 189.37 188.76
JAPANESE YEN JPY 1.4135 1.4090
BRITISH POUND GBP 220.48 219.77
SWISS FRANC CHF 173.09 172.53
CANADIAN DOLLAR CAD 128.64 128.23
AUSTRALIAN DOLAR AUD 120.34 119.95
SWEDISH KRONA SEK 18.88 18.82
NORWEGIAN KRONE NOK 18.61 18.55
DANISH KRONE DKK 25.46 25.38
NEWZEALAND DOLLAR NZD 113.06 112.70
SINGAPORE DOLLAR SGD 117.44 117.06
HONGKONG DOLLAR HKD 20.10 20.04
KOREAN WON KRW 0.1393 0.1389
CHINESE YUAN CNY 24.55 24.47
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.56 37.44
THAI BAHT THB 4.97 4.95
U.E.A DIRHAM AED 42.30 42.17
SAUDI RIYAL SAR 41.46 41.33
QATAR RIYAL QAR 42.68 42.55
KUWAITI DINAR KWD 517.37 515.71
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