ANL 31.50 No Change ▼ 0.00 (0%)
ASC 16.58 Increased By ▲ 0.82 (5.2%)
ASL 24.08 Increased By ▲ 0.33 (1.39%)
AVN 84.25 Increased By ▲ 3.96 (4.93%)
BOP 8.06 Decreased By ▼ -0.02 (-0.25%)
BYCO 10.77 Increased By ▲ 0.32 (3.06%)
DGKC 121.50 Decreased By ▼ -1.75 (-1.42%)
EPCL 48.95 Decreased By ▼ -0.55 (-1.11%)
FCCL 23.50 Decreased By ▼ -0.01 (-0.04%)
FFBL 26.05 Decreased By ▼ -0.05 (-0.19%)
FFL 17.30 Increased By ▲ 0.70 (4.22%)
HASCOL 10.44 Increased By ▲ 0.09 (0.87%)
HUBC 78.00 Increased By ▲ 0.50 (0.65%)
HUMNL 7.90 Decreased By ▼ -0.27 (-3.3%)
JSCL 22.95 Decreased By ▼ -1.05 (-4.38%)
KAPCO 39.85 Increased By ▲ 0.65 (1.66%)
KEL 4.29 Increased By ▲ 0.03 (0.7%)
LOTCHEM 15.07 Decreased By ▼ -0.08 (-0.53%)
MLCF 45.26 Decreased By ▼ -0.24 (-0.53%)
PAEL 32.80 Decreased By ▼ -0.10 (-0.3%)
PIBTL 10.62 Increased By ▲ 0.04 (0.38%)
POWER 9.08 Decreased By ▼ -0.05 (-0.55%)
PPL 90.80 Increased By ▲ 3.22 (3.68%)
PRL 25.25 Increased By ▲ 0.19 (0.76%)
PTC 10.24 Decreased By ▼ -0.01 (-0.1%)
SILK 1.58 Increased By ▲ 0.02 (1.28%)
SNGP 45.90 Increased By ▲ 2.40 (5.52%)
TRG 175.60 Decreased By ▼ -3.41 (-1.9%)
UNITY 45.10 Increased By ▲ 0.60 (1.35%)
WTL 2.97 Decreased By ▼ -0.21 (-6.6%)
BR100 5,127 Increased By ▲ 51.3 (1.01%)
BR30 26,662 Increased By ▲ 184.77 (0.7%)
KSE100 47,126 Increased By ▲ 335.54 (0.72%)
KSE30 19,299 Increased By ▲ 162 (0.85%)

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May 29, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 29 May 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (May 28, 2021).

===========================================
CURRENCY           SYMBOL     TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR          USD    155.35    154.85
EURO                EUR    189.37    188.76
JAPANESE YEN        JPY    1.4135    1.4090
BRITISH POUND       GBP    220.48    219.77
SWISS FRANC         CHF    173.09    172.53
CANADIAN DOLLAR     CAD    128.64    128.23
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    120.34    119.95
SWEDISH KRONA       SEK     18.88     18.82
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.61     18.55
DANISH KRONE        DKK     25.46     25.38
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    113.06    112.70
SINGAPORE DOLLAR    SGD    117.44    117.06
HONGKONG DOLLAR     HKD     20.10     20.04
KOREAN WON          KRW    0.1393    0.1389
CHINESE YUAN        CNY     24.55     24.47
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     37.56     37.44
THAI BAHT           THB      4.97      4.95
U.E.A DIRHAM        AED     42.30     42.17
SAUDI RIYAL         SAR     41.46     41.33
QATAR RIYAL         QAR     42.68     42.55
KUWAITI DINAR       KWD    517.37    515.71
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Copyright Business Recorder, 2021

Euro US dollar Exchange rates Treasury Management Division of NBP

Exchange rates: buying and selling

Investment in agri sector to help govt achieve 4.8pc GDP

Economy to have sustainable, inclusive growth: MoF

Smart lockdown policy helped achieve 3.94pc GDP growth: SAPM

Policy rate stays unchanged to support growth

Sustainable economic development: Increase in exports imperative: PM

NA grants extension to NAB (Amend) Ord amid uproar

NPPMCL sell-off: Tarin asks stakeholders to resolve issues

Razak says export base ‘much too narrow’

Jul ’18 to Dec ’20: Public debt rose by Rs12.5trn, Tarin tells Senate

WTO says goods trade accelerating, with regional gaps

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