KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (May 27, 2021).

============================================================================================ CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================================ Member Company Turnover Rates Name of Shares ============================================================================================ Intermarket Sec. Attock Ref. 12,800 240.44 Total/Weighted Avg. Rate 12,800 240.44 EFG Hermes Bank AL-Habib 408 70.29 Total/Weighted Avg. Rate 408 70.29 Topline Sec. BankIslami Pakistan 100,000 11.10 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 11.10 Topline Sec. Berger Paints 59,500 86.00 Total/Weighted Avg. Rate 59,500 86.00 EFG Hermes Engro Corporation 245 311.67 Total/Weighted Avg. Rate 245 311.67 JS Global Cap. Engro Fertilizers 35,000 70.85 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 70.85 D.J.M. Sec. Engro Polymer & Che 50,000 51.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 51.00 EFG Hermes Fauji Fert 501 106.36 Total/Weighted Avg. Rate 501 106.36 MRA Sec. Fauji Foods Limited 15,000 17.15 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 17.15 AKD Sec. Flying Cement Co. 1,000,000 10.00 Azee Sec. 3,000 15.90 MRA Sec. 55,000 16.21 Total/Weighted Avg. Rate 1,058,000 10.34 Cedar Capital Ghani Global Holding 3,500,000 38.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,500,000 38.00 BMA Capital Habib Bank Ltd. 99,521 131.79 Total/Weighted Avg. Rate 99,521 131.79 BMA Capital Hub Power 243,968 77.47 JS Global Cap. 57,000 77.70 Total/Weighted Avg. Rate 300,968 77.51 Foundation Sec. Hum Network Limited 131,000 8.76 B&B Sec. 7,000 8.25 Total/Weighted Avg. Rate 138,000 8.73 Nael Capital IGI Holdings Limited 52,900 177.29 Total/Weighted Avg. Rate 52,900 177.29 BMA Capital Indus Motor 4,700 1,161.71 Total/Weighted Avg. Rate 4,700 1,161.71 FDM Capital INTERNATION STEELS 1,000 95.70 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 95.70 Khadim Ali S. Bukhari Sec. Ist.Cap. Sec. Corp. 1,000 2.67 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 2.67 Nael Capital Jubilee Life Ins. 58,443 357.00 Total/Weighted Avg. Rate 58,443 357.00 Ismail Iqbal Sec. Lucky Cement 122 917.27 BMA Capital 965,907 917.27 Fortune Sec. 325,000 660.00 Foundation Sec. 376,840 917.27 JS Global Cap. 50,000 917.27 Total/Weighted Avg. Rate 1,717,869 868.60 BMA Capital MCB Bank Ltd. 966,337 164.39 EFG Hermes 124,811 163.43 Foundation Sec. 21,346 164.39 Total/Weighted Avg. Rate 1,112,494 164.28 BMA Capital National Bank Pak. 127,500 34.39 JS Global Cap. 4,026,762 34.39 Total/Weighted Avg. Rate 4,154,262 34.39 Sherman Sec. Nestle Pakistan Ltd. 1,280 5,745.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,280 5,745.00 Nael Capital Nishat Chunian Power 170,000 14.25 Total/Weighted Avg. Rate 170,000 14.25 BMA Capital Oil & Gas Developmen 1,151,913 93.14 EFG Hermes 12,592 93.50 Foundation Sec. 631,531 93.14 Total/Weighted Avg. Rate 1,796,036 93.14 BMA Capital Packages Limited 9,350 493.54 EFG Hermes 13 497.50 JS Global Cap. 26,472 490.00 Total/Weighted Avg. Rate 35,835 490.93 Topline Sec. Pak Oilfields 35,000 368.10 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 368.10 M. M. M. A. Khanani Pak Refinery 8,000,000 27.57 Total/Weighted Avg. Rate 8,000,000 27.57 Time Sec. Pak Suzuki 2,000 286.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 286.00 D.J.M. Sec. Pioneer Cement 2,000 130.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 130.00 Azee Sec. Sazgar Engg. 9,000 168.88 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 168.88 Sherman Sec. Searle Company Ltd. 30,000 239.19 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 239.19 Nael Capital Siemens Engg. 2,780 510.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,780 510.00 Nael Capital Sui South Gas 83,000 13.59 Total/Weighted Avg. Rate 83,000 13.59 AKD Sec. Treet Corp. 500,000 29.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 29.00 BMA Capital TRG Pakistan Ltd. 344,000 180.32 Azee Sec. 25,000 180.91 Pearl Sec. 2,000,000 186.40 Total/Weighted Avg. Rate 2,369,000 185.46 Topline Sec. U.D.L. Mod. 274,000 8.45 Total/Weighted Avg. Rate 274,000 8.45 Equity Master Sec. Waves Singer (R) 1,500,000 4.98 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 4.97 N.U.A. Sec. Wyeth Pakistan 10 1,850.00 Total/Weighted Avg. Rate 10 1,850.00 ============================================================================================ Total Turnover 27,282,552 ============================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021