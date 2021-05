KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (May 26, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 M.T Disc. PNSC 25-05-2021 Karachi Crude oil OP-2 Mtm Disc. Alpine 23-05-2021 Hudson Soya bean Marine oil Services B-1 Chem Load Eastwind Master Ethanol Shipping 22-05-2021 Company B-3/B-2 New Hunter Disc. Dap Wma 20-05-2021 Shipcare Services B-6/B-7 Kota Nilam Disc. Pacific 25-05-2021 Load Delta Container Shipping B-8/B-9 X-Press Disc. X-Press 25-05-2021 Bardsey Load Feeders Container Shipping B-10/B-11 You & Disc. Dap WMA Ship 25-05-2021 Island Care Services B-11/B-12 Sakizayz Disc. Ocean 24-05-2021 Brave Canola Services B-13/B-14 Navios Disc Ocean 25-05-2021 Sagittarius Soya Bean Services Seeds B-15/B-14 U Glory Disc. Legend Shipping General & Logistic 24-05-2021 Cargo B-17/B-16 Ikan Pulas Load Project 22-05-2021 Talc Shipping Powder ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21/B-20 Uhl Future Disc. Shipshape 24-05-2021 General Pvt. Ltd. Cargo B-24 Mohar Load Sirius 21-05-2021 Cement Logistic ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Uhl Future 26-05-2021 Disc. General Cargo Shipshape Pvt. Ltd. Mtm Hudson 26-05-2021 Disc. Soya bean oil Alpine Marine Services Kota Nilam 26-05-2021 Disc. Load Container Pacific Delta Shipping M.T Karachi 27-05-2021 Disc. Crude oil PNSC ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Lefkara 26-05-2021 L/12000 Naphtha Alpine Mariner Services Stream Pacific 26-05-2021 D/2049 Base Oil Gac Pakistan Magic Victoria 26-05-2021 D/54000 Mogas Alpine Mariner Services Orea 26-05-2021 D/L Container OOCL Pakistan Merry Star 26-05-2021 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd. Apj Shirin 26-05-2021 D/12550 General Cargo Sea Hawks Asia Global Unity Discovery 26-05-2021 L/58300 Clinkers Crystal Sea Services Bernadette 27-05-2021 D/L Container Ocean Sea Pvt. Ltd. Independent 27-05-2021 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd. Spirit Kota Lumba 27-05-2021 D/L Container Pacific Delta Shipping Beijing 27-05-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan Guenther 27-05-2021 D/L Container Eastwind Shipping Company Schultte Ken Sea 27-05-2021 D/25750 Fertilizer Bulk Shipping Agency ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Bulk Courageous 26-05-2021 Clinkers - M.T Lahore 26-05-2021 Tanker - Xin Qing Dao 26-05-2021 Container Ship - Anka Sky 26-05-2021 General Cargo - Msc Samu 26-05-2021 Container Ship - Ivy Ocean 26-05-2021 General Cargo - Marianne Danica 26-05-2021 General Cargo - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Da Wei Bitumen Transmarine 26.05.2021 Shan MW-2 Sallizarr Rice Ocean Service 26.05.2021 Forte MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Sydney Coal Water Link 24.05.2021 Eagle ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Sider Tis Coal Sino Trans 22.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Bum Shin Palm oil Alpine 24.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk 25.05.2021 Brooklyn QICT Maersk Containers Maersk 25.05.2021 Denver ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Stella Containers MSC Pak 25.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sea Helios Gas oil Alpine 25.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Cap Race Soya Bean WMA 19.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Solaris LNG G.A.C 25.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Fortitude Chemicals Alpine 25.05.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= NIL ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Bum Shin Palm oil Alpine 26.05.2021 Fortitude Chemicals Alpine -do- Maersk Containers Maersk -do- Brooklyn Maersk Containers Maersk -do- Denver ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Falcon Palm oil Alpine 26.05.2021 Marangas LNG G.A.C -do- Tory CMB Coal Wilhelmsen -do- Chikako Pacific Coal East Wind Waiting for berth Talent Inthira Coal Ocean services - Naree Idee Fixe Coal Sino Trans - Myrto Soya bean Alpine - Al-Soor-II Gas oil Transmarine - Petal Lady Gas oil Alpine - AG Mars Gas oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Express Containers 26.05.2021 Rome Marathopolis Containers -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021