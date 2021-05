KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (May 26, 2021).

================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================== K & I Global Atlas Battery 4,700 1,465.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,700 1,465.00 Topline Sec. Atlas Honda 49,200 464.00 Total/Weighted Avg. Rate 49,200 464.00 MRA Sec. Attock Refinery 25,000 242.60 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 242.60 Topline Sec. Berger Paints 59,500 86.00 Total/Weighted Avg. Rate 59,500 86.00 Optimus Capital Blessed Textile 18,500 400.00 Total/Weighted Avg. Rate 18,500 400.00 MRA Sec. BYCO Petroleum 20,000 10.01 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 10.01 MRA Sec. Clover Pak. 6,500 59.04 Total/Weighted Avg. Rate 6,500 59.04 Multiline Sec. Crescent Textile 10,000 1.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 1.00 Fawad Yusuf Sec. Dewan Cement Ltd. 30,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 10.00 Arif Habib Ltd. Dolmen City Reit 7,740,000 10.75 Total/Weighted Avg. Rate 7,740,000 10.75 Ismail Iqbal Sec. Dynea Pak 2,000 219.08 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 219.08 JS Global Cap. E.F.U.Gen.Ins. 1,000,000 116.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 116.00 JS Global Cap. Engro Fertilizers 4,960,166 70.81 Total/Weighted Avg. Rate 4,960,166 70.81 Fikree's (SMC) First National Equity 1,000 10.74 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 10.74 AL Habib Cap. Mkt. Habib Bank Ltd. 1,000 129.30 Adam Sec. 500 130.25 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 129.62 Optimus Capital Highnoon Lab. 12,100 607.49 Total/Weighted Avg. Rate 12,100 607.49 JS Global Cap. Int. Steels 986,800 87.95 Total/Weighted Avg. Rate 986,800 87.95 Optimus Capital Lalpir Power Ltd. 24,837,500 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 24,837,500 18.00 Sherman Sec. Nestle Pakistan Ltd. 1,280 5,745.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,280 5,745.00 Sherman Sec. Nishat (Chunain) 16,500 49.20 Total/Weighted Avg. Rate 16,500 49.20 Arif Habib Ltd. O.G.D.C. 2,000,000 90.80 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 90.80 JS Global Cap. P. S. O. 9,700 228.65 Total/Weighted Avg. Rate 9,700 228.65 JS Global Cap. Pak Oilfields 502,620 365.35 Total/Weighted Avg. Rate 502,620 365.35 JS Global Cap. Pakistan Petroleum 95,700 88.10 Total/Weighted Avg. Rate 95,700 88.10 Optimus Capital Pioneer Cement 105,000 130.00 Total/Weighted Avg. Rate 105,000 130.00 Fawad Yusuf Sec. Power Cem Ltd-Pref 438,500 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 438,500 10.00 Sherman Sec. Searle Company Ltd. 30,000 239.19 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 239.19 M. M. M. A. Khanani Telecard Ltd. 50,000 18.84 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 18.84 Pearl Sec. TRG Pakistan Ltd. 2,000,000 168.00 MRA Sec. 1,415 177.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,001,415 168.01 Topline Sec. U.D.L. Modaraba 274,000 8.45 Total/Weighted Avg. Rate 274,000 8.45 AKD Sec. Unity Foods Limited 1,000,000 42.55 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 42.55 AKD Sec. Worldcall Telecom Ltd 5,000,000 2.90 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 2.90 ================================================================================== Total Turnover 51,289,181 ==================================================================================

